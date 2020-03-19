وزيرة التضامن: تعليق العمل فى مكاتب التأهيل حتى نهاية شهر مارس

كتب مدحت وهبة

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تعليق العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعى بكل محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19/3 حتى 31/3/2020 تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت القباج أنه سيتم تعقيم وتطهير كافة مكاتب التأهيل خلال فترة تعليق الأنشطة حتى نضمن عدم انتقال الفيروس وفق الاشتراطات التى تطبقها وزارة الصحة والجهات المعنية وأنه يجب على الأفراد الذين تقدموا لحجز الكشف وتحدد لهم مواعيد فى الفترة من من 19-31 مارس ويبلغ عددهم 17 الف متقدم القيام بإعادة الحجز نظراً لتعليق العمل بمكاتب التأهيل خلال الفترة المذكورة مرة أخرى.



وأكدت القباج أنه فى الفترة الماضية مع بدء العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة على مستوى مكاتب التأهيل الاجتماعى بجميع المحافظات وبلغ عدد من سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة للحصول على بطاقة الخدمات المتكامله 150 ألف مواطن من ذوى الإعاقة الاعاقات الشديدة قاموا بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني Moss.gov.eg وذلك منذ بدء عمليات التسجيل فى 25 من فبراير الماضي حيث تم فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب 13 إعاقة تمثل الإعاقات الشديدة وتستهدف حوالى 2 مليون مواطن بحيث تشهد الفترة القادمة فتح التسجيل لباقى الإعاقات الأخرى.



وقد تم فتح الباب لتسجيل حالات الشلل الدماغي ،الشلل الرباعي / النصفي الطولي أو السفلي حالات ضمور العضلات وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، الإعاقات المتعددة ، البتر متعدد الأطراف ،فقد البصر التام ،فقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر) ،متلازمة داون ، صغر أو كبر حجم الرأس Hydrocephalus or Microcephaly ،طيف التوحد ، ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) والجذام .



واعلنت القباج أنه تيسيراً على المتقدمين سيتم قبول الكشوف الطبية والفحوصات والأشعة القديمة والتعامل بها بحد أقصى ثلاثة شهور فقط سابقة لتاريخ حجز الشخص بالموقع الالكتروني للوزارة وسيتم التغاضي عن فحص مجال الرؤية للأشخاص الذين يعانون كف بصر تام والعينين لا ترى الضوء، وسيتم التغاضي عن تحليل الكروموسومات لحالات الدون سندروم الواضحة والظاهرة بالإضافة إلى إلغاء اختبار فحص الاتزان لحالات الإعاقة السمعية وإلغاء رسم الأعصاب ورسم العضلات لحالات ضمور العضلات.



وفى سياق متصل أكد خليل محمد مدير عام إدارة التأهيل الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت مؤخراً بتدريب الكوادر الفنية بمكاتب التأهيل الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الاعاقة ، حيث شهد التدريب استعراض المشكلات التي تواجه تلك المكاتب فيما يتعلق بالميكنة والربط الشبكي وكذلك عند اجراء التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الاعاقة واقتراح الحلول المناسبة لها، وأضاف خليل أن التدريب تضمن تقديم عرض توضيحي لكيفية تطبيق النظام المميكن للتقييم الوظيفي للإعاقة وكيفية استخدام ( التابلت ) وارسال البيانات بشكل مميكن وكيفية عمل مسح للبيانات بالإضافة الى التدريب على تطبيق نموذج استمارة الخدمات المتكاملة ،كما أضاف أن هذا البرنامج التدريبي قد استهدف 90 أخصائى اجتماعى ونفسى ومديرى مكاتب التأهيل لـ 35 مكتب بمحافظتي القاهرة والجيزة ، وأنه يعد ضمن سلسلة من اللقاءات التدريبية التي تعتزم الوزارة تنفيذها على مستوى محافظا الجمهورية خلال الفترة القادمة عقب اطلاق الوزارة للموقع الالكتروني المعني بتسجيل حالات طالبى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الأولى للإعاقات الشديدة.



وحرصاً من الوزارة على تطوير مراكز التأهيل الشامل تم عقد اجتماعا حضره عدد من الأطراف المعنية بتطوير مراكز التأهيل الشامل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة منها مركز سبتى للتدريب والدراسات في مجال الإعاقة - كاريتاس مصر والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية وجمعية نداء لتأهيل الصم وضعاف السمع ومؤسسة بصيرة وكذا مديرى إدارات التأهيل ورؤساء مجلس إدارات الجمعيات الأهلية المسند لها إدارة هذه المراكز على مستوى المحافظات.



وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض نتائج تقييم مراكز التأهيل الاجتماعي وأبرز المؤشرات التي أظهرها هذا التقييم ومناقشة احتياجات هذه المراكز وصولا لخطط تدخلات مناسبة قابلة للتنفيذ لتطوير مراكز التأهيل والتي يبلغ عددها 25 مركزاً على مستوى الجمهورية سواء من ناحية البنية التحتية للمراكز والعنصر البشرى القائم عليها لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الاعاقة وتطبيق معايير الجودة لتتحول بها مراكز التأهيل الى نظام خدمات الشباك الواحد يحصل من خلاله المواطن من ذوى الاعاقة على كافة الخدمات حرصا على التوسع في الخدمات المقدمة وتميزها.



وتسعى الوزارة بشكل علمى وممنهج يتيح بناء القدرات المؤسسية لمقدمى خدمات التأهيل ارتكازاً على معايير الجودة الشاملة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال اربعة محاور وهى البيئة والبنية التحتية والتجهيزات والإدارة والسياسات و شمولية وجودة الخدمة وبناء العلاقات المجتمعية والشراكات.



وقد تم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالإدارة العامة للتأهيل بالوزارة وكذلك مديري إدارات التأهيل الاجتماعى والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بكل إدارة تأهيل على مستوى المحافظات وباحثين خارجيين على كيفية تطبيق نموذج استمارة تقييم جودة أداء مراكز التأهيل الشامل.



وقد نفذت الوزارة عملية تقييم مراكز التأهيل الشامل لعدد ( 24 ) مركز بمحافظات القاهرة والقليوبية وجنوب سيناء ودمياط وسوهاج وأسيوط والدقهلية والغربية والاسماعيلية والسويس والمنيا و أسوان والبحر الأحمر الشرقية والمنوفية وقنا.