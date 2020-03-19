اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الدواء المصرية :عقار هيدروكسى كلوروكوين ينتج بمصر فى دوائين "بلاكونيل" و"هيدروكين"

الخميس، 19 مارس 2020 06:39 م
هيئة الدواء المصرية :عقار هيدروكسى كلوروكوين ينتج بمصر فى دوائين "بلاكونيل" و"هيدروكين" الدواء
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء الذي تحدث عنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن علاج فيروس كورونا المستجد والذي يحتوي على المادة الفعالة "هيدروكسي كلوروكوين" يتم إنتاجه في مصر في شكلين دوائيين الأول بلاكونيل والثانى هيدروكين ويستخدمان لعلاج الملاريا والروماتويد والأمراض المناعية على التوالى

وقال الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان لليوم السابع أن المادة الفعالة في عقاري البلاكونيل والهيدروكين هي "هيدروكسي كلوروكوين" ويتم انتاجهم في مصر  منذ سنوات مضيفا أن أ عقار الهيدروكين عبارة عن علبة بها 3 شرائط بــ 26 جنية بينما عقار البلاكونيل علبة بها 6 شرائط بــ 90 جنية.

وكانت أكدت أحد المجموعات الدوائية العالمية أنها أجرت تجارب مختلفة لدواء بلاكنيل المعالج لفيروس كورونا الذي تنتجه للمصابين بـ”الملاريا” على عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأظهرت التحاليل بشائر إيجابية وواعدة في معالجة المرضى بعد تناولهم الدواء، وتحسنت حالتهم الصحية، ويتم أخذ عدة جرعات مماثلة، وسيجرى لهم كشف جديد مرة أخرى للتأكد من النتائج.

وتناولت عدد من الوكالات العالمية تلك البشرى، أن المجموعة الدوائية العالمية ستقوم بإنتاج العديد من جرعات دواء بلاكنيل المعالج لفيروس كورونا، وأنها مستعدة لتقدم الملايين من الدواء إلى السلطات الفرنسية، لعلاج ما يقرب من 300 ألف شخص من المحتمل إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وسيتم تصدير الدواء لعدد من الدول ظهر فيها ذلك المرض.

عقار PLAQUENIL يعالج التهابات المفاصل والالتهابات الجلدية والحساسية، حيث أنه يحتوي علي المادة الفعالة هيدرزكسي كلوروكين، التي تعمل علي الوقاية من الاصابة بمرض الملاريا الذي يحدث بسبب لدغات البعوض، وقد اثبتت الدراسات والابحاث أن له اثر مباشر في علاج امراض الروماتيزم وعلاج مرض الذئبة الحمرا، كما يخفف عقار PLAQUENIL الامراض الجلدية ويقلل من تأثيرها واعراضها.

وكانت الصين أعلنت أيضاً من خلال تجارب بحثية تمت على عدد من المصابين بكورونا أن المادة الفعالة فى علاج الملاريا قد تكون فعال فى القضاء على فيروس كورونا ، وأن الدواء سيدخل فى طور التجارب حتى يتم التأكد من فعاليته


هيئة الدواء

هيدروكسى كلوروكين

فيروس كورونا

بلاكونيل

هيدروكين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة