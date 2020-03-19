نيكاراجوا والسلفادور تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن نائب رئيس نيكاراجوا روزاريو موريللو عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لرجل يبلغ من العمر 40 عاما التقط العدوى خلال زيارته لبنما مؤخرا. وكان موريللو يتحدث في التلفزيون الرسمي أمس الأربعاء.

وفي السلفادور، قال الرئيس نجيب أبو كيلة إن البلاد سجلت أول إصابة بكورونا. وأضاف في كلمة عبر التلفزيون أن المصاب زار إيطاليا مؤخرا.

وكانت قد تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الخميس، بتقديم 50 تريليون وون (39 مليار دولار) في شكل تمويل طارئ للشركات الصغيرة وإجراءات تحفيز أخرى لدعم الاقتصاد المتضرر من تفشي فيروس كورونا.