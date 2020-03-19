اليوم السابع
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نيكاراجوا والسلفادور تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 08:56 ص
نيكاراجوا والسلفادور تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلن نائب رئيس نيكاراجوا روزاريو موريللو عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لرجل يبلغ من العمر 40 عاما التقط العدوى خلال زيارته لبنما مؤخرا. وكان موريللو يتحدث في التلفزيون الرسمي أمس الأربعاء.

وفي السلفادور، قال الرئيس نجيب أبو كيلة إن البلاد سجلت أول إصابة بكورونا. وأضاف في كلمة عبر التلفزيون أن المصاب زار إيطاليا مؤخرا.

وكانت قد تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الخميس، بتقديم 50 تريليون وون (39 مليار دولار) في شكل تمويل طارئ للشركات الصغيرة وإجراءات تحفيز أخرى لدعم الاقتصاد المتضرر من تفشي فيروس كورونا.

الحزمة هي الأحدث في سلسلة خطوات اتخذتها سول في الأيام القليلة الماضية لتخفيف الضغط على رابع أكبر اقتصاد في آسيا وشملت خفضا لأسعار الفائدة وميزانية إضافية بقيمة 11.7 تريليون وون (9.12 مليار دولار) وتوفير المزيد من معروض الدولار.

وقال مون إن الحكومة ستصدر ضمانات للقروض للشركات الصغيرة التي تواجه مصاعب وتحقق إيرادات سنوية أقل من 100 مليون وون (78 ألف دولار) لضمان قدرة الشركات على الحصول على الائتمان بسهولة ودون تكلفة باهظة.

 


فيروس كورونا

نيكاراجوا

السلفادور

كورونا

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