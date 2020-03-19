نقابة الأسنان تطالب بقصر الخدمات على حالات الطوارئ لتجنب عدوى كورونا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن اجتماع مجلس النقابة، أمس، اتخذ عدة قرارات خاصة بالاجراءات الاحترازية، التى اعلنها رئيس مجلس الوزراء، لتجنب تفشى العدوى بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن النقابة ستشكل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة وتخصيص رقم على تطبيق الواتس آب 01061551450، لتلقي المستجدات والشكاوي ومتابعة الطلبات الخاصة بأعضاء النقابة.

وأشار بدوى، إلى أن النقابة ستخاطب الضرائب لطلب إعفاء فترة الإغلاق الحالية، ومد أجل التقدم بالإقرارات الضريبية، وتسهيلات سداد ضرائب 2019، بالإضافة إلى مناشدة العيادات والمراكز الخاصة لقصر الخدمات المقدمة على الطوارئ حفاظا على صحتهم ومرضاهم وذويهم، ومخاطبة البنوك بتسهيلات كتأخير تاريخ استحقاق اقساط السيارات طبقا لقرارات البنك المركزى.

وأشار الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إلى أنه سيتم مخاطبة جميع الجهات العلاجية بتعميم قرار الطب العلاجي بوزارة الصحة، بقصر الخدمات بعيادات الأسنان على حالات الطوارئ، وتوفير المستلزمات الوقائية والمطهرات عن طريق النقابة العامة لأطباء الأسنان، وتوزيعها للنقابات الفرعية بالمحافظات.

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، وفى الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.