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موانئ البحر الأحمر تطهر الشاحنات الصادرة والواردة لمواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 06:22 م
موانئ البحر الأحمر تطهر الشاحنات الصادرة والواردة لمواجهة كورونا تطهير موانئ البحر الأحمر
البحر الاحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 168 شاحنة و286 راكب حيث يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 11 شاحنة و45 راكب فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر) وعلى متنهم 157 شاحنة و177 راكب بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 64 راكب.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إنهاء إجراءات الكشف الطبى والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه فى إصابتها أثناء الرحلة وإجراء الفرز الصحى للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أى إصابات وتم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء وبدء تفريغ الشاحنات.

كما تم تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة بالموانئ والأرصفة والوحدات البحرية والمنشآت وصالات الوصول والسفر واستمرار ارتداء العاملين بالموانئ والمتعاملين مع الجمهور للكمامات .

على جانب آخر أصدر اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة قرار بتخفيض عدد العاملين بالهيئة 50% بالتناوب بين العاملين بمختلف الإدارات والموانى التابعة مع الإلتزام بأداء كافة الأعمال بما لا يؤثر على انتظام وحسن سير العمل بالهيئة مع السماح للموظفين المصابين بالأمراض المزمنة والموظفات الحوامل أو التى ترعى أطفال يقل أعمارهم عن اثنى عشر عاما بإجازة استثنائية، وكذلك منع كافة الندوات والدورات والورش التدريبية أورش العمل بالهيئة .

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تطهير الشاحنات بالموانئ

حركة الموانئ

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