اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 10:52 م
خالد صلاح
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مقتل 30 جنديا فى هجوم للمتشددين على قاعدة عسكرية

الخميس، 19 مارس 2020 10:25 م
مقتل 30 جنديا فى هجوم للمتشددين على قاعدة عسكرية عناصر من الجيش المالى
باماكو (رويترز)

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قال جيش مالى فى تغريدة على تويتر، إن مسلحين يشتبه أنهم متشددون قتلوا نحو 30 جنديا اليوم الخميس فى هجوم على قاعدة عسكرية فى شمال شرق البلاد.

 

كان الجيش قد قال فى وقت سابق من اليوم، إن جنديين قتلا فى الهجوم على القاعدة التى تقع فى بلدة تاركنت.

 


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