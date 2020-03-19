مقتل 30 جنديا فى هجوم للمتشددين على قاعدة عسكرية

باماكو (رويترز)

قال جيش مالى فى تغريدة على تويتر، إن مسلحين يشتبه أنهم متشددون قتلوا نحو 30 جنديا اليوم الخميس فى هجوم على قاعدة عسكرية فى شمال شرق البلاد.

كان الجيش قد قال فى وقت سابق من اليوم، إن جنديين قتلا فى الهجوم على القاعدة التى تقع فى بلدة تاركنت.