مقتل قيادى فى طالبان وحارسه الشخصى فى انفجار شرق أفغانستان

قتل قيادي بحركة طالبان وحارسه الأمني إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في مقاطعة نانجارهار شرق أفغاستان.
وذكرت حكومة إقليم نانجارهار - في بيان نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم، الخميس، إن الانفجار هز مركبة مالاوى زكير إلياس مطمئن، أحد قادة طالبان، وإن الحادث وقع في منطقة ماركى خيل.
وأسفر الانفجار عن مقتل القيادي بطالبان وحارسه الشخصي غير أنه لم يلحق أي أذى بأي شخص آخر، وفقا للبيان، من جانبها ل تعلق حركة طالبان على هذا الحادث حتى الآن.
وكان مسئولون أفغان، أعلنوا أمس الأول مقتل شرطي واحد على الأقل وإصابة اثنين أخرين في انفجار وقع باقليم بلخ الكائن شمالي أفغانستان، ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المتحدث باسم قائد شرطة الاقليم أدليلشاه عادل قوله "إن الانفجار وقع الليلة الماضية في مدينة مزار شريف عاصمة الإقليم، مرجحا ان تكون حركة طالبان وراء الهجوم".. إلا أن الحركة لم تعلق بعد على الحادث.
وقد لقى 11 من أفراد قوات الأمن الأفغانية مصرعهم، فى هجوم لمسلحى حركة طالبان، استهدف نقطة تفتيش أمنية بمقاطعة "شهرق" بإقليم "غور" وسط أفغانستان، وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن 20 من مسلحى طالبان لقوا مصرعهم فى الاشتباكات، فيما أضرم فلول طالبان النار فى مركبتين تابعتين للشرطة وسرقوا مركبة ثالثة.
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