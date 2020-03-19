مقتل قيادى فى طالبان وحارسه الشخصى فى انفجار شرق أفغانستان

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قتل قيادي بحركة طالبان وحارسه الأمني إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في مقاطعة نانجارهار شرق أفغاستان.

وذكرت حكومة إقليم نانجارهار - في بيان نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم، الخميس، إن الانفجار هز مركبة مالاوى زكير إلياس مطمئن، أحد قادة طالبان، وإن الحادث وقع في منطقة ماركى خيل.

وأسفر الانفجار عن مقتل القيادي بطالبان وحارسه الشخصي غير أنه لم يلحق أي أذى بأي شخص آخر، وفقا للبيان، من جانبها ل تعلق حركة طالبان على هذا الحادث حتى الآن.