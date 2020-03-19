اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

الخميس، 19 مارس 2020 12:10 ص
مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة أشرف الزيات أحد أبناء الجالية المصرية بإيطاليا
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أشرف الزيات، أحد أبناء الجالية المصرية بإيطاليا، إنه مقيم فى إيطاليا منذ 30 سنة بالتحديد فى مقاطعة لومباردية أحد الأماكن التى سجلت أعلى نسبة فى انتشار فيروس كورونا وأعلى وفيات، مؤكدًا: "الظروف أصبحت مؤلمة وقاسية للغاية للكثيرين".

وأضاف أحد أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا، لـ"اليوم السابع"، إن إيطاليا فى المرتبة الثانية حاليًا بالعالم من حيث معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة الإيطالية تتعامل مع الكل على حد سواء ولا تفرق بين أجنبى ومواطن إيطالى، مناشدًا الشعب المصرى بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة المصرية .

وأكد أحد أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا فى رسالة للمصريين إحدى بؤر انتشار فيروس كورونا، قائلاً: "أعلم أن التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة شخص قد يكون أقرب الناس لك"، مضيفًا: "بطمن أهلنا فى مصر أن أبناء الجالية هنا بخير ونحن على اتصال مستمر فيما بيننا على مستوى المدن الإيطالية كافة".

ودعا أحد أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا المصريين للتكاتف والالتفاف ويكونوا على قدر من المسئولية وتغيير العادات الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا الذى بات يحصد أرواح الكثيرين.

وكانت إيطاليا قد سجلت رقمًا قياسيًا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا فى يوم واحد بـ250 شخصًا، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها. وتشهد إيطاليا حالة من الاستنفار لدى الجهات الصحية، بعد تفشى فيروس كورونا فى العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات، وبدأت عمليات التعقيم تجوب كل الأحياء والأماكن التى تشهد تكدسات فى إيطاليا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مشاهد من انتشار الفرق الطبية فى مناطق متعددة وتقوم بتطهير الشوارع والمقاعد التى يجلس عليها المواطنون للحد من نقل العدوى فى الأماكن المزدحمة، بينما خلت الشوارع من المارة.

وكانت قد أعلنت السلطات الإيطالية الخميس الماضى، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 15113 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ1000، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى لرئيس هيئة الدفاع المدنى، أنجيلو بوريللى، الذى أكد تسجيل 1016 حالة وفاة بعد تسجيل 116 حالة فى يوم واحد.

وأشار بوريللى، إلى أن أعمار 98% من المتوفين بسبب كورونا تفوق 69 عامًا، مؤكدًا أن 1258 تعافوا من الوباء. وقال رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا: "إيطاليا تمر بحالة صعبة من خلال تجربتها مع فيروس كورونا، والتى ربما تكون مفيدة لجميع دول الاتحاد الأوروبى، ولذلك نحن نتوقع وجود مبادرات تضامن وعدم وجود أى شىء يعرقل عمل البلد الأوروبى"، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.


إيطاليا

الجالية المصرية بإيطاليا

المصريين بإيطاليا

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار

كورونا

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المستشفيات كاملة العدد..شاهد أعداد مخيفة لمصابين بكورونا فى إيطاليا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:39 م

رئيس يوفنتوس يتبرع بـ10 ملايين يورو لمكافحة فيروس كورونا فى إيطاليا

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:43 ص

وفاة أول مواطن مصرى مصابا بفيروس كورونا فى إيطاليا بمدينة بيرجامو

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:05 ص

تشنجن" و"العواجيز" وثقافة التجمعات كلمة السر.. لماذا غرقت أوروبا فى دوامة كورونا؟.. خبراء: الحدود المفتوحة عززت من انتشار الوباء.. والاستهتار فاقم معاناة إيطاليا.. وارتفاع معدلات الأعمار رفع معدلات الضحايا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة