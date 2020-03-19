مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

كتب محمود راغب

قال أشرف الزيات، أحد أبناء الجالية المصرية بإيطاليا، إنه مقيم فى إيطاليا منذ 30 سنة بالتحديد فى مقاطعة لومباردية أحد الأماكن التى سجلت أعلى نسبة فى انتشار فيروس كورونا وأعلى وفيات، مؤكدًا: "الظروف أصبحت مؤلمة وقاسية للغاية للكثيرين".



وأضاف أحد أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا، لـ"اليوم السابع"، إن إيطاليا فى المرتبة الثانية حاليًا بالعالم من حيث معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة الإيطالية تتعامل مع الكل على حد سواء ولا تفرق بين أجنبى ومواطن إيطالى، مناشدًا الشعب المصرى بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة المصرية .



وأكد أحد أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا فى رسالة للمصريين إحدى بؤر انتشار فيروس كورونا، قائلاً: "أعلم أن التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة شخص قد يكون أقرب الناس لك"، مضيفًا: "بطمن أهلنا فى مصر أن أبناء الجالية هنا بخير ونحن على اتصال مستمر فيما بيننا على مستوى المدن الإيطالية كافة".



ودعا أحد أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا المصريين للتكاتف والالتفاف ويكونوا على قدر من المسئولية وتغيير العادات الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا الذى بات يحصد أرواح الكثيرين.



وكانت إيطاليا قد سجلت رقمًا قياسيًا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا فى يوم واحد بـ250 شخصًا، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها. وتشهد إيطاليا حالة من الاستنفار لدى الجهات الصحية، بعد تفشى فيروس كورونا فى العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات، وبدأت عمليات التعقيم تجوب كل الأحياء والأماكن التى تشهد تكدسات فى إيطاليا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مشاهد من انتشار الفرق الطبية فى مناطق متعددة وتقوم بتطهير الشوارع والمقاعد التى يجلس عليها المواطنون للحد من نقل العدوى فى الأماكن المزدحمة، بينما خلت الشوارع من المارة.



وكانت قد أعلنت السلطات الإيطالية الخميس الماضى، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 15113 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ1000، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى لرئيس هيئة الدفاع المدنى، أنجيلو بوريللى، الذى أكد تسجيل 1016 حالة وفاة بعد تسجيل 116 حالة فى يوم واحد.



وأشار بوريللى، إلى أن أعمار 98% من المتوفين بسبب كورونا تفوق 69 عامًا، مؤكدًا أن 1258 تعافوا من الوباء. وقال رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا: "إيطاليا تمر بحالة صعبة من خلال تجربتها مع فيروس كورونا، والتى ربما تكون مفيدة لجميع دول الاتحاد الأوروبى، ولذلك نحن نتوقع وجود مبادرات تضامن وعدم وجود أى شىء يعرقل عمل البلد الأوروبى"، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.