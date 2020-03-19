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مصرى مقيم فى إيطاليا: أنصح الجميع بالتزام المنازل للسيطرة على فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 01:14 م
مصرى مقيم فى إيطاليا: أنصح الجميع بالتزام المنازل للسيطرة على فيروس كورونا مصرى مقيم فى إيطاليا عصام فتح الله
كتبت فاطمة شوقى

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قال عصام فتح الله، أحد المصريين المقيمين في مدينة جنوة الإيطالية ، لليوم السابع، إنه يحظر فى إيطاليا محظور الانتقال بدون تصريح عمل أو سبب طبى، ولذلك فلابد من التزام المنزل.

وأكد أن فيروس كورونا خطير لكبار السن وللذين يعانون من نقص فى المناعة، وعلى الرغم من أنه ليس خطيرا على الشباب إلا أنه أيضا يمثل خطورة لمن يحمل هذا الفيروس وذلك لأنه سينتقل منه إلى الأشخاص الآخرين، الذين يعانون من الأمراض.

وأشار إلى أن المشكلة التى جعلت الأزمة تصل فى إيطاليا إلى هذه الدرجة هو انتشار الفيروس سريعا للغاية مجرد لمس الأشياء، ففى البداية كان مسموح بالنزول بشكل طبيعى، وهو ما زاد عدد الحالات بسبب عدم التزام الناس فى منازلهم،وأصبح هناك نقص فى عدد الاماكن فى المستشفيات والعنايات المركزة ، كما أصبح هناك نقص فى عدد أجهزة التنفس كما أصبح هناك أزمة فى عدد الأطباء يكفى لكم هذا العدد من المصابين.

وأضاف: "أنصح المصريين بالتزام المنازل لأنه بالتحرك سينتقل الفيروس".

 

وحذر عصام فتح الله، عند شراء الكحول حيث أن هناك فرق بين الكحول الإثيلى والمثيلى، حيث أن الحكول المثيلى هو خطر للغاية على البشر، ولابد من توخى الحذر عند الشراء"، موضحا أن "الفيروس هو مادة دهنية أى شئ مذيب للدهون سيقى منه".

 

واقترح تخصيص رقم دولى للمساهمة والمساعدة للأسر المتضررة من الحظر، وذلك للناس المقيمة فى الخارج بتكلفة 2 يورو يذهبوا إلى صندوق خدمات للمساعدة وتوفير الغذاء لهم، وإيطاليا نفسها قامت بتفعيل أرقام لتلقى التبرعات".

 

ووسعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ الأحد الماضى على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم فى شمال البلاد لتشمل "سائر أنحاء البلاد"، وذلك بهدف الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا فيروس

مصر

الكحول

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