مصرع ربة منزل وأطفالها الثلاثة اختناقا بسبب الدفاية فى الغربية

الغربيه عادل ضرة

لفظت أم وأطفالها الثلاثة أنفاسهم داخل منزلهم بكفر الزيات اختناقا بعد اشعالها دفايه، مما تسبب في نقص كمية الاكسجين في الغرفة ووفاتهم، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغا لشرطة النجدة بالعثور على جثث " ر.ش.ص"، 35 سنة، ربة منزل"، وأطفالها الـ 3 "ماجد مصطفى الديب12سنه ، داليا 8 سنوات، ريتال 3 سنوات"، داخل غرفة النوم

انتقل العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد هادي سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، لمكان الواقعة، وتبين من التحريات أن الأم وأطفالها يقيمون مع زوجها في منزل واحد، وانه يعمل فرد شرطة في مديرية أمن الغربية، وقامت الزوجة بإشعال الدفاية بغرض التدفئة وتوفت وأطفالها بسبب الاختناق نتيجة نقص الاكسجين بالغرفة.

تم التحفظ على جثث المتوفين الـ 4 ونقلهم الى مشرحة مستشفى كفرالزيات العام، تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.