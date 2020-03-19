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مستشفيات قنا الجامعية تقرر عدد من الإجراءات لحماية العاملين فيها من "كورونا"

الخميس، 19 مارس 2020 04:42 م
مستشفيات قنا الجامعية تقرر عدد من الإجراءات لحماية العاملين فيها من "كورونا" مستشفى قنا الجامعى
قنا- وائل محمد

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قرر مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، غلق باب صرف تذاكر العيادات الخارجية الساعة العاشرة صباحا مع تخفيض عدد الحالات التي تستقبلها العيادات يوميا مع تنظيم دخول المرضى للحد من التزاحم، وتقليل فرصة نقل العدوى من شخص لآخر.

 

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب بقنا، رئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، إنه طبقا الى توجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي قرر المجلس أيضاً منع زيارة المريض المحجوز بالأقسام الداخلية منعاً تاماً ويكتفى بوجود مرافق واحد مع المريض طوال فترة احتجازه بالإضافة إلى تأجيل قائمة العمليات الحالية حتى انتهاء الظروف الراهنة مع استئنافها في أقرب فرصة ممكنة مع تخصيص العمليات للحالات الطارئة.

 

وأضاف الدكتور محمد يوسف أحمد مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، أن مجلس إدارة المستشفيات اتخذ العديد من الإجراءات لحماية العاملين بها بناءً على قرارات مجلس الوزراء ومنها تخفيض ساعات الحضور بأوقات مختلفة بالتناوب بين العاملين بالأقسام والإدارات المختلفة للحد من الاحتكاك بينهم مع العمل بالنوبتجيات المعتادة دون أي تعديل في الأوقات حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمرضى وتفعيل دور فريق مكافحة العدوى للاستمرار في عملية التوعية الصحية بطرق العدوى وكيفية الوقاية مع التطهير والتعقيم الدوري لجميع منشآت المستشفيات الجامعية.

 

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة كانت قد اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد إذ قرر المحافظ غلق  صالات اللياقة البدنية والرياضية (الجيم) والأندية الصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراءً وقائيًا واحترازيًا لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن بالمحافظة التنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة صالات اللياقة البدنية والرياضية (الجيم) والأندية الصحية لمدة أسبوعين، كما وجه بالمتابعة الدورية والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية نحو غلق المراكز التعليمية الخاصة وإيقاف تقديم الشيشة بالمقاهى.

 


محافظة قنا

مستشفى الجامعة

الكرونا

فيروس كورونا

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