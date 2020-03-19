مراكز خدمة خاصة.. فحص الأمريكيين داخل سياراتهم للحد من تفشى فيروس كورونا

وكالات

قال مسؤولون صحيون أمريكيون، اليوم ، الخميس، إن مراكز فحص فيروس كورونا، بدأت تفحص الأمريكيين وهم "في داخل سياراتهم" بما يعرف بطريقة Drive-thru المتبعة فى محال بيع الأطعمة السريعة.

وتسمح هذه الطريقة بفحص المشكوك بإصابتهم، وهم يقودون سياراتهم فى ممر مخصص، ويتم أخذ العينات من خلال مسح أنوفهم، وهم فى داخل سياراتهم.

ويعتقد أن هذه الطريقة ستساعد في تقليل العدوى من خلال تقليل التجمعات في غرف الطوارئ وردهات المستشفيات، ومنع اختلاط المصابين بغيرهم.

وقالت رويترز ، إن كبار بائعى التجزئة في الولايات المتحدة مثل وولمارت وتارجيت وولجرينز، تعهدوا للبيت الأبيض بتوفير مثل هذه الخدمة في مرائب السيارات الخاصة بمنشآتهم.

وقال الأدميرال بريت كريوير، مفوض الصحة العامة في الولايات المتحدة، إن "مراكز الفحص بهذه الطريقة بدأت في الازدهار في هذا البلد"، لكنه أضاف إن المبادرة "تواجه بعض العقبات التي سيتم تذليلها".

وتتلخص هذه العقبات بحسب المفوض بـ"نقل المعدات إلى مراكز الفحص الـ47 في 12 ولاية حتى الآن، بالإضافة إلى معدات الوقاية للكوادر الطبية"، مؤكدا أن نحو "140 مختصا طبيا سيتم توزيعهم على هذه المراكز".

وقالت رويترز ، إن المشتبه بإصابتهم يتعين عليهم جلب توصية من طبيبهم العائلىي بالفحص، وأخذ موعد.