اليوم السابع
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محافظ سوهاج: تطهير المنشآت الحكومية والهيئات العامة لمواجهة "كورونا"

الخميس، 19 مارس 2020 03:58 م
محافظ سوهاج: تطهير المنشآت الحكومية والهيئات العامة لمواجهة "كورونا" اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتنسيق الكامل بين مديرية الصحة والسكان، ومديرية الزراعة بشأن البدء في أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والهيئات العامة، والأماكن الخاصة بدائرة المحافظة، والمتابعة الدورية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات لأعمال التطهير والتعقيم.

وأكد " الفقي " أنه لا مجال للتهاون في التصدي لفيروس كورونا، مشيرا إلى إن المحافظة حريصة على مشاركة أجهزة الدولة في تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا، موجها جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة بتوفير الدعم اللازم والمشاركة في عملية التطهير .

وأصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قرارا يقضي بغلق صالات اللياقة البدنية "الجيم" والأندية الصحية بنطاق المحافظة ولمدة 15 يوما، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وكذلك غلق قاعات الأفراح، وحظر إقامة أي سرادقات للمناسبات "أفراح، عزاء، أعياد ميلاد"، وتغلق جميع المنشآت ذات النشاط التجاري، والمنشآت ذات النشاط الاجتماعي مثل " مطاعم، مقاهي، كافيتريات، كافيهات" والمراكز التجارية والمولات التجارية، وما يمثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات، أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة بدائرة المحافظة، وذلك بدءا الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.

 ويستثني من ذلك توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل "المخابز، ومحال النقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت سواء متواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها، كما تقام الأسواق الأسبوعية كل أسبوعين بدلا من كل أسبوع، وتلغى جميع الأسواق العشوائية بدائرة المحافظة.

وفى وقت سابق أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قراراً بحظر استعمال الشيشة بالمقاهى العامة والكافيهات، بنطاق المحافظة ، وأنه فى حالة عدم الالتزام بالحظر ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على إنه سيتم غلق المقاهى والكافتيريات التى لا تتبع التعليمات وفصل المرافق عنها .

وألزم "الفقي" الجهات المختصة تنفيذ القرار كلا فيما يخصه ، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره 16 مارس الجاري ، وذلك نظرا للظروف الراهنة والإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .


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