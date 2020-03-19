اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 07:57 م
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محافظ جنوب سيناء يطمئن على حالة الأسواق وتوفر السلع الغذائية

الخميس، 19 مارس 2020 07:38 م
محافظ جنوب سيناء يطمئن على حالة الأسواق وتوفر السلع الغذائية جانب من الجولة
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدينة شرم الشيخ، فى إطار الجولات اليومية والمستمرة لمتابعة المشروعات الجارية بمدن المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذى أولا بأول.

وتابع المحافظ أعمال رصف وتشجير وتجميل وتوصيل المياه اللازمة لرى المساحات الخضراء أحد المحاور الهامة بمدينة شرم الشيخ التى يتم إنشائها لتصل الحركة المرورية من شارع السلام إلى كمين شرم الشيخ / دهب وتصل قاعة المؤتمرات الجديدة بطريق السلام، والتى من شأنها تقلل الوقت والمسافة للخروج أو الدخول من بوابة شرم الشيخ / دهب لتوفر الوقت والجهد والوقود وتمنع التكدس المرورى خلال انعقاد المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ .

وأشاد المحافظ خلال جولته بالعمالة التى تعمل جادة وهنأهم بالعيد القومى للمحافظة.

كما قام المحافظ بجولة بالأسواق للاطمئنان على الحالة العامة وتوفر السلع الغذائية والخضر والسلع الاستراتيجية للمواطنين باسعارها العادية.

كانت قد عقمت فرق مكافحة العدوى والفيروسات التابعة لمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، جميع المنشآت ومراكز الشباب بالمحافظة، وذلك تحت إشراف محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ديوان مديرية الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبرولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بديوان المديرية وكافة الإدارات ومراكز الشباب التابعة للمحافظة وتكثيف التوعية لكيفية التعامل مع تلك المستجدات.

وبحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، آلية تنفيذ قرارات مجابهة فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19 واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية تضمن سلامة أرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا حيث تم مناقشة كيفية التعامل مع العمالة بالمنشآت السياحية " الفنادق والمزارات والبازرات، ومتابعتهم بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية وغير السياحية" الفنادق، المزارات، البازرات، المطارات، ودور العبادة والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة" وعدم استقبال رحلات سياحة داخليه بالإضافة لوقف تقديم الشيشة بجميع المقاهي والاماكن العامة

 

 

 


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سلع

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محافظ جنوب سيناء

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