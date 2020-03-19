محافظ بورسعيد يناشد المواطنين بعدم التردد على الوحدات الصحية إلا للطوارئ

بورسعيد - السيد فلاح

ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس المواطنين بعدم التردد على المستشفيات والوحدات الصحية إلا فى حالة الضرورة القصوى والاقتصار على الحالات الحرجة والطوارئ وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، ومنع أى فرصة لانتشار العدوى من خلال المستشفيات أو الوحدات الصحية خلال هذه الفترة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ ودكتور أحمد حسن أبوهاشم، مدير مديرية الصحة ونقيب الأطباء وعميد كلية الطب والطب الوقائي وشباب الأطباء داخل المجلس الإقليمي للصحة، والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وهيئة الإسعاف والتأمين الصحى الشامل.

وأكد محافظ بورسعيد انه من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية إجراء الكشف الطبى للمترددين على المستشفيات للتأكد من سلامة المواطنين من هذا الفيروس المستجد، وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالالتزام بالتعليمات التى تقرها الدولة المصرية والوعى بخطورة المرحلة الراهنة، والتعاون مع الجهات التنفيذية للتغلب على تداعيات الفيروس المستجد، كما أكد على ضرورة التزام المواطنين وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وذلك حفاظا على الصحة العامة خلال هذه المرحلة الصعبة.

من ناحية أخرى قررت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد إيقاف استخراج الشهادات الصحية لمتداولى الأغذية بمكتب صحة بورسعيد أول نظرًا لضيق المكان وعدم استيعاب الأعداد الكبيرة التى تقوم باستخراج الشهادات الصحية يوميًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة خمس عشر يومًا على أن يتم تحديد الموقف لإعادة استخراج الشهادات الصحية من عدمه طبقا للوضع الوبائى، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع التكدس والتجمعات بالأماكن العامة وحرصًا على الحد من انتشار العدوى، ونظرًا للأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد الخاصة بانتشار الأوبئة "فيروس كورونا المستجد".