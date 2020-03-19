اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يقرر تشكيل لجنة وغرفة عمليات لإدارة أزمات "كورونا".. صور

الخميس، 19 مارس 2020 02:17 م
محافظ بورسعيد يقرر تشكيل لجنة وغرفة عمليات لإدارة أزمات "كورونا".. صور جانب من الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المجلس الإقليمى للصحة، وذلك لمناقشة أخر التطورات حول فيروس كورونا المستجد و ما تم انجازه من الخطة الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا ومناقشة الخطط والبرامج التى سيتم تنفيذها  فى ضوء الظروف المحيطة الحالية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير مديرية الصحة ببورسعيد، وعميد كلية الطب بجامعة بورسعيد، ونقيب الأطباء ببورسعيد، ومديرية الطب الوقائى و مديرة المجلس القومى للمرأة بورسعيد، وهيئة الرعاية الصحية، والشئون الصحية، وهيئة الإسعاف، ومديرة مديرية التضامن الاجتماعى.

وفى مستهل الاجتماع، ناقش محافظ بورسعيد آخر التطورات الخاصة باكتشاف حالة إيجابية لشخص هندى بمصنع سينمار، وأكد المحافظ أنه تم التعامل مع الموقف من حيث التطهير والتعقيم للمصنع والأماكن المحيطة به والتى كانت يتردد عليها المصاب، وكذلك توفير كافة متطلبات المعيشة والإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بالعاملين المتواجدين بالمصنع والذين يخضعون للحجر الصحى لحين التأكد من سىلامتهم جميعًا

 وفى نفس السياق، قرر اللواء عادل الغضبان، تشكيل لجنة إدارة الأزمات وهى لجنة طبية تبدأ عملها فورًا  تتكون من دكتورة مروة حلاوة مديرة الطب الوقائى أمين سر الإدارة ونقيب الأطباء وهيئة الاسعاف والمجلس القومى للمرأة والتضامن الإجتماعى والتأمين الصحى الشامل و مجموعة أطباء من الشباب تحت إشراف مدير مديرية الصحة ببورسعيد ونائب المحافظ وذلك لإدارة الأزمة ومتابعة كل ما يخص الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا المستجد و متابعة أعمال التطهير التى تتم بنطاق المحافظة وحركة الاسعاف ومتابعة مجهودات المجتمع المدنى فى عذا الشأن  والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإدارة العمل واحتواء الموقف مؤكدا أنه سيقوم بمتابعه بنفسه لأعمال هذه اللجنة.

كما وجه محافظ بورسعيد مدير مديرية الصحة خلال الاجتماع على القيام بحملات التعقيم والتطهير بأعلى درجة من الدقة فى مختلف المنشآت والمؤسسات بنطاق المحافظة، وتكثيف عمل فريق التعقيم والتطهير بالمحافظة مشيرا إلى توفير كافة الدعم من المحافظة لتوفير كل ما يحقق سلامة وصحة المواطن.

كما أكد محافظ بورسعيد على أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة أخر التطورات فى هذا الأمر لافتا إلى وجود أطباء بغرفة العمليات لمتابعة ما آخر التطورات على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

IMG_1320
 
 
 

 

IMG_1316
 
 
 
 

 

IMG_1319

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

فيروس كورونا

كورونا ببورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة