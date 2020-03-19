محافظ الشرقية يقرر إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والأورام لنهاية مارس

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2020 لرؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية بشأن الإجراءات المتخذة لمجابهة "فيروس كورونا المستجد "حيال العاملين أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 719 / 2020 بخصوص منح الموظف المصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل "السكر – الضغط – أمراض الكلى – أمراض الكبد – أمراض القلب – الأورام "، وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية طول مدة سريان هذا القرار والذى بدأ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعمل به 15 يوماً حرصاً على سلامة العاملين.

أوضح محافظ الشرقية، أنه يتعين على السلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية، مما ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمر في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعاً لحالتهم الصحية .

وأوضح أنه طبقاً للكتاب الدورى يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية لاستحقاقه هذه الإجازة ويمنح الموظف المخالط لمصاب لمرض معدي إجازة للمدة التي تحددها الجهة المختصة.

وتيسيرا على العاملين في الحصول على تقرير طبي لحالته الصحية وبناء على كتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنعاً للتزاحم والتكدس يتم الموافقة على التقارير الطبية للموظف لحالته الصحية من خلال الجهات الصحية المختصة التابعة للتأمين الصحي والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة ومستشفى الأحرار وجامعة الزقازيق وذلك لتجنب الزحام لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وذلك حرصاً على صحة وسلامة العاملين.

شدد محافظ الشرقية، على ضرورة تطهير وتعقيم كافة المصالح والمؤسسات بصفة دورية مع التنبيه على العاملين بأجراء التطهير والوقاية بصفة دائمة وكذا تطهير وتعقيم دور العبادة بصفة دورية، مشددا على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، كما شدد على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين، كما تم تشكيل لجان عمل للمرور على المنشآت الحكومية والمباني الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من إلتزام المسئولين عنها بتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشار إلى أنه تم المرور على مستشفى الحميات والصدر بمدينة الزقازيق للتأكد من إجراء أعمال التعقيم اللازمة للأجهزة الطبية، وكذا تطهير الغرف والممرات والطرقات والأسطح بها وغرف العناية والأقسام المختلفة ودورات المياه حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها .