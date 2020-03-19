محافظ الدقهلية يقرر إجازات استثنائية للمرأة وذوى الإعاقة بسبب "كورونا"

الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم قرارا يتضمن التصريح بإجازة استثنائية للعاملة والموظفة التى تراعى احد ابنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد عمرة عن اثنى عشر سنة ميلادية، كما يتضمن قرار المحافظ التصريح بإجازة استثنائية للعامل والموظف من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك مده سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر فى هذا الشأن.

وقد اوضح محافظ الدقهلية ان الأحكام التى يتضمنها قرار المحافظة تسرى على العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديريات الخدمات والهيئات الفرعية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، واشار المحافظ ان القرار يستثنى العاملين بجهات النقل والاسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء ، واكد محافظ الدقهلية لكافة الجهات المختصة لتنفيذ القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

وأضاف المحافظ أن المحافظة بكامل اجهزتها لا تدخر جهدا فى اتخاذ اية اجراءات احترازية تستهدف الحفاظ على صحة وحياة المواطنين على مستوى المحافظة ومجابهة فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض اعداد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة فى اطار تنفيذ الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة فى كافة مواقع العمل بالمحافظات والدواوين الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال بهدف مجابهة فيروس كورونا.

وشنت محافظة الدقهلية حملة مكبرة علي الصيدليات بمدينة المنصورة ودكرنس بمشاركة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية والرقابة التجارية بمديرية التموين وإدارة مباحث التموين وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر للبيع بأزيد من الأسعار المقررة والامتناع عن البيع.

ففي مدينة المنصورة تم المرور علي 9 صيدليات واسفر عن تحرير 4 محاضر للبيع بأزيد من الأسعار المقررة والامتناع عن البيع وضبط 905 كمامة و 1000 لتر كحول اثيلي مجهول المصدر وضبط أصناف عينات أدوية مجانية ممنوع تواجدها في الصيدليات.