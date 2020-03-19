محافظ الدقهلية: تخصيص يوم الجمعة للتطهير والتعقيم الأسبوعى للأماكن

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باعتبار الجمعة يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في سائر أنحاء المحافظة، بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على المواطنين في كافة مناطق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة ومضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، في إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة والوزارات ذات الصلة.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد والحفاظ على سلامة المناخ العام في المنشآت العامة وتطهيرها المستمر بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين.

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم انه تم توزيع 2200 من حاويات نظافة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة وتسلمها العاملين فى هذا القطاع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، واوضح محافظ الدقهلية انه تم توفير هذه الحاويات بمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى بمحافظة الدقهلية دعما لمنظومه النظافة بنطاق المحافظة ،وقد اثنى الدكتور مختار على هذه الجهود المتميزة لأبناء الدقهلية ومشاركتهم البناءه مع الدولة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والاحياء على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وفق خطة تستهدف توفير بيئة آمنة وصحية ونظيفة للمواطنين ، ووجه لهم ضرورة سرعة انهاء عقود النظافة مع اصحاب المحلات التجارية والانشطة المتنوعة نطاقهم والتزامهم بوضع صناديق القمامة على نفقتهم الخاصة امام محلاتهم لاستيعاب المتولد اليومي من القمامة للمحلات جاء ذلك حرصا على النظافة العامة والمظهر الحضاري اللائق بالشوراع والميادين بنطاق المحافظة، فى إطار اهتمام الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بدعم وتحسين مستوى النظافة فى اطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.