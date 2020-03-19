اليوم السابع
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محافظ أسوان: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد باخرة سياحية لمخالفة تعليمات الصحة

الخميس، 19 مارس 2020 03:16 م
محافظ أسوان: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد باخرة سياحية لمخالفة تعليمات الصحة أشرف عطية - محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إيفاد لجنة مكونة من مديرى السياحة والمراسى السياحية، بالإضافة إلى نائب رئيس مدينة ومركز أسوان ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأحد البواخر السياحية.

جاء ذلك عقب الشكوى التى تلقاها المحافظ على الواتس آب الخاص به من تسريح إدارة الفندق العائم للعاملين دون الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بعدم مغادرة الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية لمدة 14 يوما من تاريخ خروج أخر سائح من المحافظة على أن يخضعوا جميعاً للحجر الصحى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ أسوان، فى نفس الوقت بالمنشآت السياحية والفندقية التى ألتزمت بالتعليمات وقامت بتنفيذ الإجراءات الوقائية مع أطقم العاملين بها بعمل حجر صحى داخل الفندق أو الباخرة أو المنشأة طوال الفترة المحددة.

وأثنى اللواء أشرف عطية،على الجهود الذاتية لبعض المواطنين والمجتمع المدنى بالتبرع بكميات كبيرة من المواد المنظفة والمستعملة فى التطهير والتعقيم وهو الذى يعكس التلاحم والمشاركة المجتمعية الجادة ، مكلفاً مسئولى المحليات والصحة بتحويل صاحب الشكوى الشيف عمرو رضا ،إلى مستشفى الصداقة التخصصى لإخضاعه للفحوصات الطبية للإطمئنان على صحته قبل مغادرته للمحافظة .

ويشار إلى أن أحد العاملين بقطاع السياحة فى أسوان، كان قد أكد أن إدارة أحد الباخرة النيلية، قد  أجبرت العاملين بعقود مؤقتة فى جميع الأقسام بالباخرة على تقديم استقالتهم ومغادرة الباخرة دون الخضوع لحجر صحى، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يخالف قرارات الحكومة بضرورة إخضاع المخالطين لأجانب للفحوصات والحجر الصحى قبل السفر إلى محافظات أخرى.


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