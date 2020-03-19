محافظة الجيزة: غلق 365 مركزا تعليمياً والمرور على باقى المراكز للتأكد من غلقها

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من غلق 365 مركزا تعليمياً حتى الأن بكافة الأحياء والمراكز والمدن اضافه الى غلق حوالى 80 حضانه أطفال.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم التأكيد على استمرار حملات الغلق والمرور الدورى للتأكد من عدم إعادة فتحها مجدداً حفاظاً على سلامه الطلاب والمواطنين مشيرا إلى أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الاجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

وشملت المراكز التعليمية التى تم غلقها 26 بحى الطالبية و30 بحى الهرم و 40 بحى العمرانية و21 بحى جنوب الجيزة و24 بحى العجوزة و38 بحى الدقى و 18 بحى شمال و 23 بحى الوراق و 18 بحى بولاق الدكرور و 15 بمركز أوسيم و 15 بمركز أبو النمرس و 10 بمركز العياط و 9 بمركز أطفيح و 37 بمركز البدرشين و 17 بمركز كرداسة و 10 بمركز الواحات البحرية و13 بمدينة الحوامدية .

وتضمنت الاجراءات التي قامت بها محافظة الجيزة للوقاية من كورونا تطهير مقرات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومقار الاحياء والمراكز التكنولوجية حيث تم الاستعانة بفرق متخصصة فى أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المواطنين .

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية .

ووجه المحافظ بالتأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات والمعاهد والاستمرار فى فتح غرف العمليات لتلقى والتعامل مع اى بلاغات عاجله للمواطنين .