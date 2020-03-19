"متخافوش".. 10 حقائق إيجابية حول كورونا تدعو للتفاؤل.. فيديو

كتبت رباب فتحى

رغم ما آثاره انتشار وباء كورونا من فزع عالمى وحالة من القلق بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بمختلف دول العالم، إلا أن هناك حقائق علمية لا يمكن إغفالها تدعو للتفاؤل، يرصدها الفيديو التالى.

متخافوش

10 حقيقة إيجابية حول كورونا تدعو للتفاؤل

أغلقت الصين آخر مستشفى لفيروس كورونا

حيث لا توجد حالات جديدة تحتاج إلى العلاج هناك

نجح الأطباء في الهند في علاج فيروس كورونا

بمزيج من الأدوية

يقول باحثو مركز إيراسموس الطبى

أنهم عثروا على جسم مضاد ضد فيروس كورونا

تعافت جدة صينية عمرها 103 سنوات من الفيروس

بعد علاجها لمدة 6 أيام فى ووهان بالصين

تعيد شركة آبل فتح جميع متاجر الصين الـ 42

طورت كليفلاند كلينك اختبار كوفيد

الذي يعطي نتائج في ساعات وليس أيام

يقول الخبراء إن إيطاليا تتعرض لضربة شديدة

فقط لأن لديها أكبر عدد من كبار السن في أوروبا

73 ألف شخص في العالم تعافوا من فيروس كورونا حتى الأن

يمكن للبلازما من المرضى الذين تم شفاؤهم حديثًا

علاج الآخرين المصابين بالفيروس

عدد من الجهات والشركات أعلنت تحقيق

نتائج إيجابية في إنتاج علاجات وأمصال للفيروس

ليست كل الأخبار سيئة

دعونا نهتم ببعضنا البعض

وبحماية غير المصابين من العدوى



















































