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توقف عن لمس وجهك واغسل يديك لو عايز تحمي نفسك من كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:00 م
توقف عن لمس وجهك واغسل يديك لو عايز تحمي نفسك من كورونا لمس الوجه
كتبت فاطمة خليل

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ظهرت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الفيروسات القاتلة التى مثلت تهديداً عالمياً، ومنها: سارس وميرس والإيبولا، ولكن أحدث الفيروسات العالمية هى فيروس كورونا الذى تسبب فى وفاة العديد من الأشخاص حول العالم منذ بداية ظهوره فى مدينة ووهان الصينية، مما شكل تهديداً عالمياً، ولكن كيف يمكن لشخص حماية نفسه من فيروس الكورونا وغيره من الفيروسات..أول شئ توقف عن لمس وجهك باستمرار.. هذا ما أكده موقع gizmodo.

لمس الوجه
لمس الوجه

وذكر الموقع أنه عندما نلمس وجهنا، تنتقل الجراثيم التي يحتمل أن تكون خطيرة وتم التقاطها من الأسطح التي لمستها أيدينا مؤخراً، إلى الأنف والأذن والفم، ومنها تدخل الجراثيم والفيروسات للجسم.

ويمكن للأسطح أو الأشياء المعدية - أن تحمل أجزاء غيرمرئية من البراز الملوث بالطفيليات أوالجراثيم ثم تنتقل لليد ومنها إلى الوجه، لكن غسل اليد باستمرار يمنع من الإصابة بالفيروس وكذلك يجب عدم لمس الوجه ونقل العدوى.

وقدرت دراسة صغيرة في عام 2015 أن الناس يلمسون وجوههم في المتوسط ​​23 مرة في الساعة، مع أقل بقليل من نصف هذه اللمسات التي تشمل المناطق "المخاطية" في وجهنا، مثلالفم والأنف والعين .

ووجدت دراسة أخرى في عام 2013 أن الأشخاص يلمسون أسطح وسائل المواصلات العامة، والتى يمكن أن توجد فيها الجراثيم في المتوسط بمعدل ​​3.3 مرة في الساعة، بينما نلمس أيضًا الأفواه والأنف  بمعدل 3.6 مرات في الساعة.

والفم والأنف والعين.. هذه الأجزاء من وجهنا هي القناة المثالية التي تحمل أعداد لا تحصى من الجراثيم، بما في ذلك فيروس كورونا الجديد، لدخول الجسم وإصابته

وبخلاف فيروس "ووهان" هناك أمراض مثل الأنفلونزا التى يسببها فيروس الأنفلونزا وتسبب وفيات عديدة حول العالم، لكن يمكن حماية نفسك منها بالتوقف عن لمس وجهك باستمرار.

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وفيما يلي قائمة بالأمراض الأخرى التي تنتشر عن طريق لمس الوجه والتي تشكل خطورة على الصحة ومنها:

-نوروفيروس.

-التهاب الكبد أ.

-مئات الفيروسات التي تسبب نزلات البرد.

-التهاب الملتحمة.

-التهابات المكورات العنقودية، بما في ذلك النوع المقاوم للمضادات الحيوية.

التهابات الدماغ الكيسى.

هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي يمكن القيام بها منها التقليل من لمس الوجه وغسل اليدين بشكل متكرر (بالصابون ، لمدة 20 ثانية على الأقل).

كشفت دراسة أجريت في عام 2008 ، على سبيل المثال، أن الأشخاص الذين يقل معدل لمس وجوههم كانوا أقل عرضة بنسبة 80 % للإصابة بالإنفلونزا الموسمية مقارنة بأولئك الذين يعانون من أعلى مستويات ملامسة الوجه.

وعلى الرغم من أن أقنعة الوجه قد لا تحمي  من الإصابة نهائيا لكنها في نفس الوقت تقلل انتشار الفيروس وتحميك .

 


خطورة لمس الوجه

اضرار لمس الوجه

فيروس كورونا

عدوى فيروس كورونا

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