ما أسباب انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا بصورة أكبر من أى دولة أوروبية؟

تناقل صحفيون ومدونون إيطاليون صورة لقافلة عسكرية تقف مقابل أحد أكبر المستشفيات فى مدينة بيرجامو، بإقليم لومبارديا شمالي إيطاليا،

وقال هؤلاء إن الشاحنات تنقل 60 نعشا لأشخاص قضوا بفيروس كورونا فى واحدة من أقسى المشاهد التى تمر فيها إيطاليا هذه الأيام.

وقال المتابعين عبر تغريدات : " للأسف سيأخذونهم لخارج المدينة لمقابر في الضواحي القريبة.. وهناك سيتم حرق الجثث.. لن يتمكن أحباوهم من وداعهم".

My heart breaks for the people of Italy. #Bergamo pic.twitter.com/hjTYif2wq4