اليوم السابع
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ما أسباب انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا بصورة أكبر من أى دولة أوروبية؟

الخميس، 19 مارس 2020 03:30 ص
ما أسباب انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا بصورة أكبر من أى دولة أوروبية؟ نعوش ضحايا كورونا فى إيطاليا
شعبان هدية

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عشرات الإصابات والوفيات يوميا في إيطاليا بفيروس كورونا المستجد، سلطت الضوء على واحدة من أكبر الأزمات الصحية فى إيطاليا، وجعلته محط أنظار العالم، وحققت رقم قياسى أمس الأربعاء بوفاة 475 حالة فى يوم واحد. 
 
تناقل صحفيون ومدونون إيطاليون صورة لقافلة عسكرية تقف مقابل أحد أكبر المستشفيات فى مدينة بيرجامو، بإقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، 
وقال هؤلاء إن الشاحنات تنقل 60 نعشا لأشخاص قضوا بفيروس كورونا فى واحدة من أقسى المشاهد التى تمر فيها إيطاليا هذه الأيام.
 
وقال المتابعين عبر تغريدات : " للأسف سيأخذونهم لخارج المدينة لمقابر في الضواحي القريبة.. وهناك سيتم حرق الجثث.. لن يتمكن أحباوهم من وداعهم".
 


كورونا

فيروس كورونا

ايطاليا

نعوش

مدينة بيرجامو

لومبارديا

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