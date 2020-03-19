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كورونا يصل الكونجرس الأمريكى ..إصابة النائب الجمهورى ماريو دياز بالفيروس

الخميس، 19 مارس 2020 01:40 ص
كورونا يصل الكونجرس الأمريكى ..إصابة النائب الجمهورى ماريو دياز بالفيروس ماريو دياز عضو الكونجرس الأمريكى
كتب رامى محيى الدين

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أعلن النائب الجمهورى فى الكونجرس الأمريكى ماريو دياز بالارت، الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال دياز بالارت فى تغريدة على تويتر، إنه يشعر "بتحسن كبير"، داعيا الجميع إلى أخذ أمر فيروس كورونا بجدية، و"اتباع تعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتجنب الإصابة بالمرض وإضعاف انتشاره".

وأضاف النائب عن ولاية فلوريدا، أن "علينا متابعة العمل معا ليخرج بلدنا أقوى خلال هذه الأوقات العصيبة".

وكان دياز بالارت قد قرر وضع نفسه، فى عزل احتياطى، منذ يوم الجمعة الفائت.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعا الأمريكيين إلى الالتزام بالإرشادات التي أصدرتها إدارته في الأيام الأخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي سجلت حالات إصابة به في ولايات البلاد الـ50.

وغرد ترامب بفيديو يستعرض تعليمات ونصائح صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وأرفقها بالتعليق "15 يوما لإبطاء الانتشار!".
ومن النصائح الواردة في الفيديو "تجنب التجمعات التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 10، وغسل اليدين بعد لمس أسطح وأشياء كثيرة الاستخدام، وتجنب الأسفار غير الضرورية والزيارات الاجتماعية، والعمل من المنزل واتباع توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إذا كان ضروريا التوجه إلى مكان العمل، وتطهير وتعقيم الهواتف والطاولات ومقابض الأبواب، والعزل الذاتي في حالة الشعور بالمرض".

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى يوم الأربعاء 7000 حالة، وتعدت نسبة الوفيات 100 حالة.


ماريو دياز

كورونا

الكونجرس

اخبار

فيروس كورونا

الولايات المتحده

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