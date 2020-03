كورونا يصل الكونجرس الأمريكى ..إصابة النائب الجمهورى ماريو دياز بالفيروس

أعلن النائب الجمهورى فى الكونجرس الأمريكى ماريو دياز بالارت، الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH