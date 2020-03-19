اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 01:42 م
خالد صلاح
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كبيرة الأطباء الصحيين فى روسيا تطالب بعزل جميع الوافدين إلى البلاد لمدة 14 يوما

الخميس، 19 مارس 2020 01:15 م
كبيرة الأطباء الصحيين فى روسيا تطالب بعزل جميع الوافدين إلى البلاد لمدة 14 يوما كورونا
أ ش أ

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طالبت كبيرة الأطباء الصحيين فى روسيا، أنا بوبوفا،رؤساء الأقاليم والمناطق الروسية بعزل جميع الوافدين إلى الأراضى الروسية لمدة 14 يوما

وذكر مرسوم صادر عن كبيرة الأطباء الصحيين فى روسيا اليوم الخميس أنه يتعين على كبار مسؤولى الأقاليم الروسية ضمان عزل جميع الأشخاص الوافدين إلى أراضى روسيا الاتحادية لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم .


يُذكر أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس " كورونا" فى عموم روسيا بلغ حتى الآن 147 إصابة ، تعافى منهم 9 أشخاص، يشار إلى أن 98 حالة من الإصابات توجد فى العاصمة موسكو وضواحيها

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز، فى غضون ذلك تدرس الحكومة الروسية، إمكانية تكثيف الإجراءات التقييدية في جميع أنحاء البلاد، فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بما في ذلك إلغاء الفعاليات الجماعية، وتغيير نظام العمل.

 

كورونا

روسيا

فيروس كورونا

موسكو

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