قصر بكنجهام: تأجيل زيارة إمبراطور اليابان لبريطانيا

رويترز

أعلن قصر بكنجهام اليوم الخميس، تأجيل زيارة دولة كان من المقرر أن يقوم بها إمبراطور وإمبراطورة اليابان لبريطانيا فى يونيو وسيتم تحديد موعد لها فى وقت لاحق.

يذكر أن قصر بكنجهام أعلن أن الملكة إليزابيث ألغت كل ارتباطاتها العامة بسبب تفشي فيروس كورونا، وقال بيان "في إجراء وقائي منطقي ولأسباب عملية في ظل الظروف الراهنة، يتم إجراء تغييرات في الالتزامات اليومية للملكة في الأسابيع القادمة".

وقال القصربحسب ديلى ميل "بالتشاور مع الأسرة الطبية والحكومة، سيتم تغيير موعد زيارة صاحبة الجلالة القادمة لتشيشاير وكامدن.. ستستمر الاجتماعات كالمعتاد".