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فصل الربيع يبدأ غدا.. يستمر 88 يوما و23 ساعة

الخميس، 19 مارس 2020 01:37 م
فصل الربيع يبدأ غدا.. يستمر 88 يوما و23 ساعة فصل الربيع
كتب محمود راغب

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ساعات معدودة تفصلنا عن الاعتدال الربيعى إيذانا بنهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، حيث يبدأ فصل الربيع غدا الجمعة 20 مارس بالتحديد الساعة 5 و 50 دقيقة ، وسيكون طوله حوالى 88 يوما و 23 ساعة و 31 دقيقة، إلى أن يحدث الانقلاب الصيفى ايذانا لبدء فصل الصيف السبت 20 يونيه 2020 .

وفي يوم الاعتدال الربيعى يتساوى طولا الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعى في النصف الشمالى للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى في النصف الجنوبى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، فالشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

وبعد يوم من الانقلاب الشتوى بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، حيث تزداد فترة اشراقها في نصف الكرة الشمالى وتنقص في النصف الجنوبى، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس "الاعتدال الربيعى".

 

 



 


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