فتح مكتبات وبدء الفصل الدراسى الربيعى الجديد فى مقطاعات صينية..صور

وكالات

عاد الطلاب للدراسة في مقاطعة قويتشو بجنوب الصين، بعد فترة من الإنقطاع بسبب الإجراءات الإحترازية التي أعلنتها الدولة منذ تفشى فيروس كورونا بعد ظهور أول إصابة به في أواخر ديسمبر الماضى.





ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تم إعادة فتح المكتبات في ناننينج بمقاطعة قوانجشى الصينية، وهذا ما أظهرته الصور التي نشرتها الوكالة.

وأعلنت أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، تأكيد الصين دعم أوروبا، ودول الاتحاد، لمواجهة وباء كورونا الذى انتشر فى البلاد.

ونشرت ديرلاين تفاصيل محادثتها تليفونيًا مع لى كه تشيانج رئيس وزراء الصين، والتى وصفتهم بأنهم استطاعوا محاربة الوباء العالمى كورونا بشكل جيد.

وخلال مقطع فيديو نشرته ديرلاين على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أعلنت دعم الصين للاتحاد الأوروبى، فى الكارثة العالمية، قائلة: تناقشنا فى أننا نحتاج دعم بعضنا البعض، خاصة أن الصين كانت مركز الوباء فى يناير الماضى، وساعدها الاتحاد الأوروبى بالتبرع بنحو 50 طن من المعدات الطبية.