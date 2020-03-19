اليوم السابع
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غلق جميع دورات المياه والكولديرات فى المساجد بقرار من الأوقاف

الخميس، 19 مارس 2020 03:25 م
غلق جميع دورات المياه والكولديرات فى المساجد بقرار من الأوقاف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب - إسماعيل رفعت

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قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.
 
وفى شأن المساجد التى بها صحن أو ساحة تتم الصلاة فى الساحة أو الصحن، خاصة أن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.
 
وقرر وزير الأوقاف تكثيف النظافة والتعقيم الدورى لجميع المساجد.
 
وأضاف الوزير: نرجو من جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف فى أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا واعتبار أى تقصير فى تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.
 
وأكد الوزير، يأتى القرار فى إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام فى غلق أى منفذ يمكن أن يكون سببا فى انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.

وزاره الاوقاف

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صلاة الجمعة

خطبة الجمعة

إلغاء صلاة الجمعة

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الاغبياء اعداء النظافة

اسوء دورات مياه في العالم هي دورات مياه مصر

للاسف لا يوجد نظافة في اي دورة مياه عامة او حكومية في مصر و علشان كده كانت مصر رقم واحد في فيروس الكبد الوبائي لان ليس عندنا شركات نظافة لدورات المياه مثل باقي الدول فحين مصاريف شركات النظافة تقي من مليارات الجنيهات سوف تصرف علي العلاج .. يجب علي رجال الاعمال انشاء شركات تصنيع مواد النظافة بسعر ارخص من الطعام حتي نقي البلد من شر الامراض .دولة مثل المانيا  زجاجة نصف لتر الصابون السائل ب 50 سنت يعني خمسين قرش بنسبه لهم ارخص من قطعة خبز

عدد الردود 0

بواسطة:

mande

هايل هايل!!

بس ياريت تغلق المساجد  حتى يتم تعقيمها وان الصلاة هى علاقة بين العبد وربه ويمكن اداءها بالبيت وان النفس اهم عند الله من الكعبة - وذلك خاصة المساجد الموجودة باحياء شعبية وهى بعيدة عن رقابة الاوقاف ☺️☺️

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