غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

كتبت آمال رسلان

أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، أنها ستغلق مقار الغرفة مؤقتاً اعتبارًا من اليوم الخميس ولحين إشعار أخر، وذلك بهدف تقليل الاختلاط، مع وقف كافة الخدمات المتعلقة بالمعاينات، التدريبات والاختبارات، حرصاً من الغرفة على السلامة العامة.



وأبلغت الغرفة أعضاءها، بأنه يمكنهم التواصل مع الغرفة، عبر البريد الإلكترونى office@cdws.travel ومواقع التواصل المختلفة، أو التواصل هاتفياً مع مكتب البحر الأحمر ومكتب جنوب سيناء خلال مواعيد العمل الرسمية (من الـ9:00 صباحاً حتى الـ4:00 مساء).



وكانت الغرفة قد شددت على أعضائها ضرورة الالتزام بتعليمات الحجر الصحى لجميع العاملين فى مراكز الغوص واليخوت السياحية، لمدة 14 يومًا وتنفيذ قرارات المحافظين فى هذا الشأن حرصًا على السلامة العامة ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.



ومن المقرر أن تبدأ صباح اليوم الخميس إجراءات العزل الصحى للعاملين بالقطاع السياحى بالكامل فى محافظات الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وتشمل العاملين بالفنادق وشركات السياحة والمطاعم والبازارات ومراكز الغوص، لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا.



وأصدر المحافظون فى المحافظات الثلاث قرارات بالعزل للعاملين قبل مغادرتهم أماكن عملهم بداية من اليوم الخميس، حيث سيجرى إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابتة والعائمة مؤقتا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار.



وكانت غرفة الغوص والأنشطة البحرية طالبت جميع أعضائها بالمحافظات السياحية، سواء بمراكز الخوص أو اليخوت السياحية الالتزام بالتعليمات التنظيمية من وزير الصحة والسكان بشأن العاملين بالقطاع السياحى لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل عدم مغادرة أى من العاملين لمواقعهم لمدة 14 يوما.



وأرسلت الغرفة منشورا لغرفها الفرعية وأعضائها بالتعليمات الخاصة بالقطاع السياحى للالتزام بما ورد فيه، والانصياع لقرارات المحافظين ذات الصلة.