عمليات تعقيم وإجراءات وقائية شاملة بكليات الفنون جامعة حلوان.. صور

كتب محمد صبحى

واصلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة اتخاذ اجراءاتها للمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات فى كليات الجامعة، بالتوازى مع جهود الدولة وما تبذلة من جهود واستعدادات للوقاية من فيروس كورونا، حيث قامت إدارة الطب الوقائي تحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان من خلال فريق من الفنيين المتخصصين بعمل حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة.

وشهدت الكليات الفنية بالجامعة ( الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية الفنية - التربية الموسيقية) عمليات تعقيم للمدرجات والقاعات الدراسية.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعه النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين فى إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس جامعة حلوان بحسب بيان صادر عن الجامعة منذ قليل إلى أن الحملة مستمرة حفاظاً علي صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة كذلك تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات يوميا بالمطهرات والمنظفات التي أوصت بها وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدي إلى جانب تهوية حجرات التدريس وتقليل الكثافة العددية.

وفي كلية الفنون التطبيقية أوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أنه تم تعقيم كافة الاماكن والمدرجات وفناء الكلية ودورات المياه، في ظل الإجراءات المشددة التي تأتي ضمن حملة من الإجراءات الوقائية التي تنفذها الكليات للوقاية من الفيروس وكيفية الحد من انتشاره.

وفي كلية التربية الفنية أكد الدكتور محمود حامد عميد الكلية أنه تم تعقيم وتطهير كافة المدرجات والأماكن داخل الكلية كما قامت الجامعة بإمداد الكلية بكافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية لتوزيعها على كافة صناديق الاسعافات الأولية بالاقسام.

وأوضح عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الكلية شهدت عملية تعقيم شاملة بدعم من الجامعة حيث تم إجراء عملية تعقيم شاملة بكافة ارجاء الكلية.

وأشار الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية أنه سيتم إجراء عملية تعقيم مستمرة بالكلية بالاستعانة بإدارة الطب الوقائي بالجامعة وكذلك من خلال مجموعة من الأدوات الخاصة التي وفرتها الكلية للتعقيم المستمر كما تم توفير المطهرات وأدوات النظافة وكذلك وضع ماكينات مزودة بمطهر للايدي للطلاب للاستفادة منها عقب العودة للدراسة وتم توزيعها في كافة أرجاء الكلية بدء من مدخل الكلية وفي الساحات والقاعات الدراسية للوقاية العامة.