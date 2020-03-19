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عكاظ السعودية توقف إصدار نسختها الورقية حتى نهاية مارس بسبب كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 10:01 م
عكاظ السعودية توقف إصدار نسختها الورقية حتى نهاية مارس بسبب كورونا صحيفة عكاظ ـ أرشيفية
إيمان حنا

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قررت صحفية عكاظ السعودية وقف إصدار نسختها الورقية "مؤقتاً"، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك حرصا من "عكاظ" على دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد كوفيد 19" ومنع تفشيه، وحرصا من "عكاظ" على سلامة المواطنين والمقيمين. 

 

وأكدت إدارة الصحيفة أن إصدارها الإلكترونى (الرقمي والتقنى) سيظل مستمرا دون توقف وذلك عبر موقعها www.okaz.com.sa وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر okaz_online@ ، فيسبوك okaznews ، سناب okaz1 ، إنستجرام okaznewspaper)، إضافة إلى تطبيقات الأجهزة الذكية.  

وصحيفة عكاظ من الصحف الرائدة فى المملكة العربية السعودية ويرأس تحريرها الكاتب الصحفى والمحلل السياسى السعودى المخضرم جميل الذيابى وتم تأسيسها عام 1960 ومقرها الرياض .

 

وتعد السعودية فى مقدمة البلدان العربية التى سارعت باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا ، وقد أكد قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطاب له منذ قليل أن المملكة العربية السعودية، نؤكد الحرص على توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم في السعودية.

 

وأضاف، أن القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة تتخذ التدابير الضرورية، وسنبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان، أقولها بصراحة أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى.

 

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقالت الوزارة، إن من بين الحالات الجديدة هناك 17 حالة إصابة لقادمين من دول، المغرب، وبريطانيا، واسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضافت الوزارة – حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الـ19 حالة الأخرى هى لمخالطين مع حالات إصابة سابقة، وأوضحت الوزارة أن هناك 21 حالة فى مدينة الرياض و4 فى القطيف و3 حالات فى مكة المكرمة و3 حالات فى الدمام، وحالتين فى الهفوف وحالة واحدة فى كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

 

وذكرت الوزارة أن إجمالى الحالات المسجلة فى المملكة بلغ 274 حالة، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافى 8 حالات، ويوجد حالتان فى وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أى وفيات.


عكاظ

كورونا

وباء كورونا

انتشار كورونا

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