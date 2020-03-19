طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية ومعتدل فى البحرين

وكالات الأنباء

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس حيث تشهد المملكة العربية السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطه على مرتفعات جازان.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطه على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم الخميس، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 30%.