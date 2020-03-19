ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالاعتداء جنسيا على فتاة وتصويرها فى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير قطاع أمن العاصمة، من القبض على 4 أشخاص اعتدوا جنسيا على طالبة وتصويرها عارية فى مدينة 15 مايو، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا يفيد بتلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من والدة فتاة، "ر.ع"، 18سنة، ومقيمة بدائرة القسم، يفيد تعرض نجلتها للاعتداء الجنسي، على يد 4 أشخاص، من بينهم خطيبها، وتصويرها عارية، وابتزازها بنشر الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "إ.ع"، 23 سنة، خطيب الفتاة، و"أ.م"، 24 سنة، عاطل، و"م.س"، 22 سنة، عاطل، و"م.س"، 25 سنة، عاطل.

وأضافت التحريات، أن خطيبها استدرجها إلى داخل شقة بمجاروة 11، والاعتداء عليها جنسيا بالاشتراك مع الآخرين وتصويرها عارية، رغمًا عنها تحت تهديد السلاح وإبتزازها بنشر الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم، وتحرر محضر رقم 783 لسنة 2020 ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأقرت المادة "267" من قانون العقوبات، حددت عقوبة الإعدام والسجن المؤبد لمن يواقع أنثى بغير رضاها، وهناك ظروف مشددة ترتفع بالعقوبة إلى حد الإعدام دون السجن المشدد، وأنه فى حالة إذا كانت الفتاة دون سن الـ18 عامًا فإن العقوبة تكون الإعدام، وفى حالة إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو لهم سلطة عليها أو خادمًا بالأجر عندها أو عند أى من له سلطة عليه، أو فى حالة تعدد الفاعلين فإن العقوبة تصل إلى الإعدام أيضًا.