ضبط 3 مصانع للكمامات والمطهرات الطبية غير مرخصة فى بنى سويف 

بنى سويف: هانى فتحى

ضبطت حملة مشتركة من فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، برئاسة أحمد مصطفى دهشان، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتعاون والتنسيق التام مع مباحث التموين والرقابة التموينية ببني سويف، 3 مصانع لإنتاج الكمامات والمطهرات الطبية غير مرخصة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف القبض على "س.ن.ع" لإدارته مصنع، غير مرخص، يعمل تحت بير السلم، بقرية العواونة، بمركز إهناسيا، لتصنيع "كمامات طبية" لترويجها على الصيدليات ومكاتب وشركات المستلزمات الطبية بنطاق المحافظة.

وضبطت الحملة أدوات ومستلزمات تصنيع الكمامات، منها: معدات خياطة وسرفلة بالمصنع، وجوالات شفافة اللون ورولات قماش مجهولة المصدر، ويتم استخدامها في عملية تصنيع الكمامات التي يتم ترويجها على الصيدليات ومكاتب المستلزمات الطبية.

وتحفظت الحملة على المضبوطات من أدوات ومستلزمات التصنيع، وتحرير المحضر رقم 5366 لسنة 2020 إداري مركز إهناسيا، ضد "س.ن.ع" المدير المسؤول عن المصنع، وتم العرض على النيابة العامة.

كما ضبطت الحملة مصنعين آخرين، للمطهرات الطبية، بدون ترخيص، ضُبط بداخلهما 8140 زجاجة مطهر مجهولة المصدر، و1650 كيلو جرام كحول إيثيلي، و15 كيلو جرام بودرة بيتادين، و4500 علبة جوانتي مجهولة المصدر، و150 كرتونة فارغة، غير مدون عليها أي بيانات، مخصصة لتعبئة الكمامات، و32 رول قماش، يشبه الشاش الطبي، غير مدون عليه أي بيانات.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لجهاز حماية المستهلك، خاصة فى مواجهه الأزمات والحرص على التواجد الدائم بالأسواق.

وفي سياق منفصل، واصلت محافظ بني سويف حملاتها المكثفة لتنفيذ قرارات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الخاصة بغلق المحال العامة في الفترة من 10 مساء إلى 6 صباحا، ضمن الاجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وتكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية كالمطهرات وغيرها.

وأسفرت حملة تموينية مكبرة قادها بلال حبش نائب محافظ بنى سويف بمدينة بني سويف، عن تحرير 14 محضر مخالفة ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة ومنتهية الصالحية، ومجهولة المصدر، ومخالفة عدم الاعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وجنحة تجميع دقيق بلدي بغرض البيع بالسوق السوداء، أدارة نشاط بدون ترخيص، والتلاعب في قراءاة عدادات احدى محطات البنزين والسولار.



ضبط 3 مصانع للكمامات والمطهرات الطبية غير مرخصة فى بنى سويف



ضبط 3 مصانع للكمامات والمطهرات الطبية غير مرخصة فى بنى سويف