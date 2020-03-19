اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 07:51 م
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ضبط مصنعين لتصنيع المواد الكيماوية بدون ترخيص فى الإسكندرية

الخميس، 19 مارس 2020 07:24 م
ضبط مصنعين لتصنيع المواد الكيماوية بدون ترخيص فى الإسكندرية جانب من الحملات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملات تموينية مكثفة  تنفيذا للتعليمات بتشديد الرقابة على مصانع الكيماويات و المطهرات و المنظفات و التأكد من عدم وجود غش تجارى حفاظا على صحة المواطنين.

وتمكنت إدارة تموين العامرية، من ضبط مصنع لتصنيع المواد الكيماويه والصناعية غير مرخص بمنطقة الناصرية  وتم التحفظ علي 400 كجم ديتول مجهول المصدر 500 كجم صابون مجهول المصدر.

كما تم ضبط مصنع بزاوية عبد القادر للمواد كيماويه و المنظفات به مطهرات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات و معباة فى عبوات معطر مما يعتبر غش تجارى وتتدليس و تم تحريز 600 زجاجه زنة الزجاجة الواحده 80 مللى، كمية 400 ك منظف ارضيات مجهول المصدر في أربع براميل، كمية 350 ك ديتول مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات ، 150 ك معطر مركز في 3 براميل مجهول المصدر، و تم تحريز الكميات المضبوطة و اتخاذ اللازم قانونا للعرض على وكيل النائب العام.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أكد علي استمرار حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات ومحلات الألعاب الإلكترونية وصالات الجيم وشن حملات مكثفة على المقاهي والكافيتريات لمنع التجمعات ومصادرة الشيشية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية. وإستكمالا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محمد  الشريف فى بيان صادر اليوم  أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، قد قامت علي مدار أربعة أيام بغلق 905 مقر مختلف على مستوي المحافظة متمثل في غلق 650 مركزا للدروس الخصوصية وحضانة، وغلق 194 محلا للألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن)، وغلق 61 صالة جيم، هذا بالإضافة إلى غلق 43 مقهي مخالفة بالإضافة إلى مصادرة 1932 شيشة وذلك من خلال حملات مكثفة علي مستوي أحياء المحافظة.

 


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