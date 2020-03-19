اليوم السابع
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صور.. فوز 1595 متقدما فى قرعة الحج بالدقهلية

الخميس، 19 مارس 2020 03:49 م
صور.. فوز 1595 متقدما فى قرعة الحج بالدقهلية قرعة الحج
الدقهلية شريف الديب

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شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس قرعة حجاج وزارة الداخلية والتي نظمتها مديرية أمن الدقهلية بنادي الشرطة بالمنصورة.

وقدم "مختار" التهنئة القلبية للفائزين بقرعة الحج لهذا العام، وتمنى حظا سعيداً لغير الفائزين في المرة المقبلة وطالب من الجميع الدعاء لمصر برفع البلاء والوباء عنها وان يحفظ الله مصر وشعبها .

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة حجاج وزارة الداخلية من مختلف مراكز ومدن المحافظة لهذا العام بلغ 7 آلاف و 177 متقدما، وبلغ إجمالي عدد الفائزين 1,595 فائز منهم 161 فائزا من كبار السن و 1,434 فائز من مختلف الأعمار بالإضافة إلى 399 فائزا احتياطيا .

 

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قرعة الحج

الدقهلية

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قرعة الحج بالدقهلية

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الحج بالدقهلية

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