صور.. تشكيل غرفة عمليات لتطهير مركز القلب بالمحلة ضد كورونا

قرر الدكتور رضا نجم قام مدير مركز القلب بالمحلة الدكتور تشكيل غرفة عمليات مستمرة داخل المركز للعمل على تطهير مركز القلب في اطار خطة مواجهة فيروس كورونا إلي جانب فحص المترددين والوافدون علي المركز من مرضي أو زائرين وتوفير جميع مسلتزمات الوقايه من قفازات طبية ومسكات طبيه وجميع انواع المطهرات و ما يحتاجه المركز من وقايه لمواجهة خطر فيروس كورونا .

وقام فريق العمل بالكشف على المرافقين أثناء دخولهم المركز باستخدم ترمومتر قياس درجة حرارة الجسم بالاشعة تحت الحمراء للتأكد أن من عدم حمل المترددين لفيروس كورونا كما قام فريق العمل داخل المركز بتطهير الغرف والمكاتب برش كل الغرف بالمطهرات لزيادة الأمان وإعطاء إرشادات للمرضي والمرافقين للحد من خطر فيروس كورونا .

كما قام الدكتور رضا نجم مدير المركز وفريق الأطباء بالمرور على المركز للاطمئنان علي صحه المرضي والمرافقين والعاملين داخل المركز.