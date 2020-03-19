صور.. تشكيل غرفة عمليات لتطهير مركز القلب بالمحلة ضد كورونا

قرر الدكتور رضا نجم قام مدير مركز القلب بالمحلة الدكتور تشكيل غرفة عمليات مستمرة داخل المركز للعمل على تطهير مركز القلب في اطار خطة مواجهة فيروس كورونا إلي جانب فحص المترددين والوافدون علي المركز من مرضي أو زائرين وتوفير جميع مسلتزمات الوقايه من قفازات طبية ومسكات طبيه وجميع انواع المطهرات و ما يحتاجه المركز من وقايه لمواجهة خطر فيروس كورونا .
وقام فريق العمل بالكشف على المرافقين أثناء دخولهم المركز باستخدم ترمومتر قياس درجة حرارة الجسم بالاشعة تحت الحمراء للتأكد أن من عدم حمل المترددين لفيروس كورونا كما قام فريق العمل داخل المركز بتطهير الغرف والمكاتب برش كل الغرف بالمطهرات لزيادة الأمان وإعطاء إرشادات للمرضي والمرافقين للحد من خطر فيروس كورونا .
كما قام الدكتور رضا نجم مدير المركز وفريق الأطباء بالمرور على المركز للاطمئنان علي صحه المرضي والمرافقين والعاملين داخل المركز.
من ناحيه اخرى أكد الدكتورطارق رحمي محافظ الغربية علي استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة المواطنين ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية الي جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار .
وشدد محافظ الغربية على رؤســـاء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .
وقال المحافظ، أنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون إستراتيجى من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.
وأضاف علي استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا الي استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة علي مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
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