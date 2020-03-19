شباب شمال سيناء يشاركون الجهات المسئولة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شارك المئات من شباب شمال سيناء فى حملات بمختلف انحاء المحافظة نفذتها الصحة والشباب والرياضة والتعليم خلالها يجرى تعقيم وتطهير منشآت عامة إضافة إلى المساجد والمنازل والشوارع.

الشباب المشاركون جميعهم متطوعين بينهم من يشارك بجهدة واخرين بمعدات رش وبسيارات نصف نقل فى مناطق وقرى المنبطح بوسط سيناء ونخل وقرية البرث جنوب رفح واحياء ومناطق فى نطاق مدن العريش والحسنة وبئر العبد والشيخ زويد.

وقال خالد مكاوى، المتحدث باسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه تم توجيه كافة مدراء مراكز الشباب على المشاركة وتم الاستجابة الفورية من كل الشباب بالمدن والقرى والجميع يوميا يشارك فى حملات التعقيم والنظافة التى توفر معداتها الصحة، تحت اشراف ومتابعة كل مركز شباب فى نطاق منطقته وبتوجيهات مديرية الشباب والرياضة .

وأوضح أن آخر مشاركات سجلت خلال الساعات القليلة الماضية كانت بنطاق قرية المنبطح التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، حيث تبرع الشباب بجهدهم وسيارات نصف نقول تجوب المناطق البعيدة هى تحمل معدات التطهير، كما شارك شباب مناطق وقرى مركز بئر العبد ومدينة الشيخ زويد ومناطق نخل بوسط سيناء.

وأضاف أنه فى مدينة العريش كانت المبادرات من الشباب والمشاركة بنطاق مناطق حى عاطف السادات ونادى شباب مصر، ولم تغب مشاركات الشباب فى نطاق مركز رفح بقرية البرث جنوب رفح حيث قاموا بتنظيف وتعقيم المنطقة.

وكان حى الكوثر ،أحد أحياء مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء شهد مبادرة تطوعية نفذها مجموعة من الشباب وأهالي الحى.

وقال سالم صقر، أحد رموز المنطقة، أن الحملة تم خلالها بمعاونة الشباب، رش وتطهير وتعقيم، بالشوارع والمنشآت، كما تم تعقيم وتطهير المساجد.



