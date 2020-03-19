اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب شمال سيناء يشاركون الجهات المسئولة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت.. صور

الخميس، 19 مارس 2020 02:53 م
شباب شمال سيناء يشاركون الجهات المسئولة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت.. صور تعقيم الصالات الرياضية فى شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك المئات من شباب شمال سيناء فى حملات بمختلف انحاء المحافظة نفذتها الصحة والشباب والرياضة والتعليم خلالها يجرى تعقيم وتطهير منشآت عامة إضافة إلى المساجد والمنازل والشوارع.

الشباب المشاركون جميعهم متطوعين بينهم من يشارك بجهدة واخرين بمعدات رش وبسيارات نصف نقل فى مناطق وقرى المنبطح بوسط سيناء ونخل وقرية البرث جنوب رفح واحياء ومناطق فى نطاق مدن العريش والحسنة وبئر العبد والشيخ زويد.

وقال خالد مكاوى، المتحدث باسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه تم توجيه كافة مدراء مراكز الشباب على المشاركة وتم الاستجابة الفورية من كل الشباب بالمدن والقرى والجميع يوميا يشارك فى حملات التعقيم والنظافة التى توفر معداتها الصحة، تحت اشراف ومتابعة كل مركز شباب فى نطاق منطقته وبتوجيهات مديرية الشباب والرياضة .

وأوضح أن آخر مشاركات سجلت خلال الساعات القليلة الماضية كانت بنطاق قرية المنبطح التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، حيث تبرع الشباب بجهدهم وسيارات نصف نقول تجوب المناطق البعيدة هى تحمل معدات التطهير، كما شارك شباب مناطق وقرى مركز بئر العبد ومدينة الشيخ زويد ومناطق نخل بوسط سيناء.

وأضاف أنه فى مدينة العريش كانت المبادرات من الشباب والمشاركة بنطاق مناطق حى عاطف السادات ونادى شباب مصر، ولم تغب مشاركات الشباب فى نطاق مركز رفح بقرية البرث جنوب رفح حيث قاموا بتنظيف وتعقيم المنطقة.

وكان حى الكوثر ،أحد أحياء مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء  شهد مبادرة تطوعية نفذها مجموعة من الشباب وأهالي الحى.

وقال سالم صقر، أحد رموز المنطقة، أن الحملة تم خلالها بمعاونة الشباب، رش وتطهير وتعقيم، بالشوارع والمنشآت، كما تم تعقيم وتطهير المساجد.

IMG_3361
 
 
bf74fc52-1eae-4b73-8b52-b6e9290ca944
 
 
5ee09b87-2d32-46d0-af1a-5b5ec87acb7e
 
 
a3670717-d03e-4c2d-a75c-788a8186b845
 
 
IMG_3360
 

 

 

 

 


شمال سيناء

العريش

كورونا

شباب سيناء

الشباب والرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة