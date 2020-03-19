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س وج.. كل ما تريد معرفته عن عقار فافيلافير أول علاج لفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 06:00 ص
س وج.. كل ما تريد معرفته عن عقار فافيلافير أول علاج لفيروس كورونا كورونا
كتب محمد جمال

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أثير الكثير من اللغط حول طبيعة فيروس كورونا المستجد وأعراضه الشبيهة بالبرد والإنفلونزا، وكيفية الاستعداد له، ولكن التكهنات الأكبر كانت حول كيفية معالجته، وعلى الرغم من عدم وجود علاج لفيروس كورونا معتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فقد جرى اختبار فافيلافير فى الصين كعلاج أول محتمل لـCOVID-19.

ونستعرض معكم أبرز المعلومات عن عقار فافيلافيرخلال السطور القليلة القادمة:

س: ما هو عقارفافيلافير؟

ج: فافيلافير (فافيبيرافير) عقار مضاد للفيروسات مصنّع في الصين من قبل شركة زيجيانغ هايزون للصناعات الدوائية Zhejiang Hisun Pharmaceutical ويبدو أن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين قد وافقت على خضوع فافيلافير للاختبار السريري على المرضى من أجل علاج COVID-19 الاستقصائي. فافيلافير معتمد حالياً للتسويق كعلاج للإنفلونزا، كما أنه يستخدم حالياً في اليابان لعلاج الإنفلونزا تحت العلامة التجارية أفيجان .Avigan

 

س: ما هى نتائج اختبار فيروس؟ 

ج: أفادت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية بأن فافيلافير أعطى نتائج مبشرة في تجربة سريرية مستمرة لـ70 مريضاً في شنتشن بمقاطعة قوانجدونج، ولم تكشف الآثار الجانبية لـفافيلافير ولكن وصفت بأنها ضئيلة.

 

س: هل فافيلافيرعقارمضاد للفيروسات؟

ج: نعم، فافيلافير عقار مضاد للفيروسات معتمد في الصين لعلاج الإنفلونزا وهو معتمد حالياً للتجارب السريرية لمعرفة ما إذا كان مفيداً لعلاج فيروس كورونا.

 

س: كيف يعمل فافيلافير؟

ج: يعمل دواء فافيلافير بآلية مضادة للفيروسات، يهاجم فيروسات RNA عن طريق تثبيط .RdRp

 

س: هل وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار فافيلافير؟

لم يعتمد فافيلافير حالياً من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية .(FDA)

 

س: هل فافيلافير هو نفسه فابيلافير Fapilavir

؟

ج: كان فافيلافير يُدعى فابيلافير سابقاً، وسبب تغيير الاسم غير واضح، والمادة الفعالة هي فافيبيرافير.

 

س: متى سيتوفر فافيلافير للمرضى؟

ج: حالياً، فافيلافير متاح للمرضى في اليابان، وأيضاً للمرضى في الصين الذين يتعالجون من الإنفلونزا، كما يستخدم في التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا، ولا توجد حالياً أي معلومات حول موعد الموافقة على فافيلافير في الصين أو في أي مكان آخر لعلاج فيروس كورونا.


كورونا

فيروس كورونا

فافيلافير

الإنفلونزا

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