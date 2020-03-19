سفير اليمن بالقاهرة: نتابع عن كثب إجراءات مواجهة وباء كورونا

إيمان حنا

أكد السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد على مارم،اليوم، أنه يتابع عن كثب لحظة بلحظة الإجراءات المتخذة من قبل السفارة في مواجهة انتشار وباء كورونا، كما ناقش تلك الإجراءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب اليمنى الذى يتواجدون حاليا فى زيارة للقاهرة وممثلين عن مجلس آباء المدرسة اليمنية الدولية.

وشدد مارم على ضرورة اتباع كافة التعليمات الصادرة عن بلد الاعتماد في هذا الجانب سواءً ما يتعلق منها بتعليق الدراسة والتزام المدارس اليمنية بهذا القرار او ما يتعلق باتباع الإرشادات الصحية من قبل ابناء الجالية.

وأكد مارم على أن السفارة ستستمر في تقديم الخدمات العاجلة لرعايا بلادنا في مصر، مشيراً إلى إصدار السفارة تعليمات مستمرة لأبناء الجالية واستقبال الشكاوى والبلاغات من ابناء الجالية من خلال مسئولي القنصلية والملحقيات الفنية المتخصصة بالسفارة.

وثمن مارم الجهود المبذولة من مصر العربية في مواجهة هذا الوباء العالمي الذي بات هماً يقلق حكومات العالم بأسره.

من جانبهم، ثمن أعضاء مجلس النواب وممثلو مجلس الآباء الجهود التي تبذلها السفارة في رعاية أبناء الجالية اليمنية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم فى مختلف الظروف، مشيدين بأداء القنصلية وكافة الملحقيات الفنية وعلى رأسها الملحقية الثقافية التى تعمل على التواصل مع كافة المؤسسات التعليمية في بلد الاعتماد وتحرص على متابعة أوضاع الطلبة اليمنين فى كافة المراحل الدراسية وتمكنها من تحقيق نتائج متميزة فى أعمالها خلال العامين الماضيين سواء فيما يتعلق بتعزيز العلاقات مع المؤسسات التعليمية فى بلد الاعتماد أو إدارة شئون الطلبة المبتعثين وحل إشكالاتهم.