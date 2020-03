رغم تفشي كورونا.. صحفى يروى عبودية وأوضاع سيئة للعمال الأجانب في قطر.. فيديو

تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي يتناول الأوضاع السيئة للعمال الأجانب في قطر، ويتهم التسجيل الصوتي قطر باستغلال العمال الأجانب والتعامل معهم باعتبارهم لا يعدو بشر و أنهم قابلين للاستبدال.

والتسجيل الصوتي هو لصحفي قام برصد هذه القضية على مدار 7 سنوات، ويقدم شهادته لكي يدعو الفيفا لمراجعة اختيارها لقطر من أجل استضافة كأس العالم 2022.

Human rights in Qatar do not apply to foreign workers. This family lost its father while working on a World Cup stadium in #Qatar. @UNHumanRights #MyFreedomDay pic.twitter.com/cwyhPZJ7JU