اليوم السابع
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رئيس جمعية السفر : 800 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكى بسبب كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 06:26 ص
رئيس جمعية السفر : 800 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكى بسبب كورونا ارتباك المطارات الأمريكية قبل أيام بعد قرار منع السفر
وكالات

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أكد روجر داو، الرئيس والمدير التنفيذى لجمعية السفر الأمريكية، أن الولايات المتحدة، كباقى دول العالم، تعرضت لخسائر اقتصادية فادحة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
ونقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية عن داو قوله، إن الاقتصاد الأمريكى تكبد خسائر بلغت 800 مليار دولار حتى الآن، منها 355 مليار دولار فى مجال صناعة السيارات وحدها، وأشار داو إلى أن أزمة كورونا ستزيد من مشكلة البطالة فى أمريكا، فنحو 4.6 مليون عامل فى مجال صناعة السفر سيفقدون وظائفهم.
 
الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، أوسكار مونوز، بدوره قال إن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوأ من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها أحداث 11 سبتمبر.
 
وقال مونوز في رسالته إلى الكونجرس ووزارة الخزانة نيابة عن حوالي 100 ألف موظف في شركة يونايتد إيرلاينز: "يرجى التصرف بسرعة لحماية سبل عيشنا، إن التأثير المالي لهذه الأزمة على صناعتنا هو أسوأ بكثير من الانكماش الحاد الذي شهدناه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر".
 
وكانت البورصة الأمريكية تعرضت لخسائر فادحة خلال الأيام الماضية، بعد تفشي الفيروس فى الولايات الأمريكية الـ50، فقد انهارت بورصة وول ستريت، وسجّل مؤشّرها أسوأ جلسة له منذ الانهيار المالي فى 1987 بخسارته 10% من قيمته، وهوت أسعار النفط،إلى أدنى مستوى فى 18 عاما ، فى حين بلغ خام برنت أدنى مستوى فى 16 عاما.
 

100 مليار دولار

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب تخصيص 100 مليار دولار لإجراء اختبارات مجانية لفحص فيروس كورونا ومنح إجازات مرضية مدفوعة الأجر للمصابين بالفيروس.
 
كما أعلن البيت الأبيض أنه يتفاوض مع مجلس الشيوخ لإقرار مبلغ إضافي بقيمة 500 مليار دولار لاحتواء الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا، وسيخصص لدفع شيكات لفائدة جميع الأمريكيين البالغين الذين يتقاضون دخلا سنويا أقل من مليون دولار بحلول السادس من شهر أبريل المقبل.
 
يذكر أن حالات الإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة، بلغت 7000 حالة، كما بلغت عدد حالات الوفيات نحو 100 حالة.
 
وقد حدث انخفاض الأسعار بعدما قال بنك جولدمان ساكس إن عمليات التوقف لمواجهة فيروس كورونا زادت احتمالات حدوث أكبر تراجع سنوى على الإطلاق في الطلب على النفط، وقال جولدمان ساكس إن "انهيار طلب النفط بسبب انتشار فيروس كورونا حاد على نحو متزايد"، متوقعا أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولارا للبرميل في الربع الثاني.
 
وجرى تداول خام برنت بانخفاض 2.68 دولار، أو ما يعادل 9.3 %، عند 26.05 دولار للبرميل بعد هبوطه إلى 26.65 دولار وهو أقل مستوى منذ 2003.

 


كورونا

صناعة السفر

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دونالد ترامب

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