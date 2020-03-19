رئيس جامعة دمياط: على الجميع الالتزام بأسلوب الدراسة عن بعد

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط عن إلزام جميع منسوبى الجامعة بأسلوب الدراسة عن بعد، وأنه غير مطلوب من الطلاب شراء أى كتب أو أى مستلزمات تعليمية، تتعلق بالدراسة أو مشروع التخرج، ومشروعات التخرج والتقويم بصفة عامة مرحلة لم تناقش بمجلس الجامعة حتى تاريخه.

ونوهت الجامعة أنه على الطلاب الذين يطلب منهم أى شىء من هذا القبيل تقديم مذكرة تفصيلية لعميد الكلية الخاصة بهم، شاملة اسم المادة والأستاذ والشعبة والفرقة، وعلى الطلاب تقديم المذكرة إلكترونيا، عبر البريد الإلكترونى لكل عميد والمعلن على صفحة كل كلية.

وتعلن الجامعة لجميع الطلاب أنه غير مطلوب منهم أبدا الخروج لأى سبب من الأسباب يتعلق بالدراسة والاختبارات بالجامعة، كما طمأنت الطلاب وذويهم أن الجامعة لن تسمح أبدا بذلك، وستقف إلى جانب الطلاب حتى لو وصل الأمر إلى تكليف أستاذ آخر بتدريس المقرر، وإحالة من يخالف تعليمات الجامعة للتحقيق و نوجه جميع الطلاب بمتابعة الصفحة الرسمية للجامعة والصفحة الرسمية لكليتهم وما يرد بهما من تعليمات وعدم الالتفات لأى قرارات فردية سيحاسب عليها من يخرج عن قرارات وتعليمات الجامعة.

وكان الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط قد قرررتعليق جميع الأنشطة بداخل جميع الكليات لحين عودة الدراسة، و يشمل القرار تعليق جميع الأنشطة الطلابية الرياضية و الثقافية و الاجتماعية و الكشفية و اجتماعات اتحاد الطلاب و الأسر الطلابية و التربية العسكرية، كما يشمل القرار تعليق جميع الندوات و المؤتمرات، و كذلك تمنع الزيارات داخل الجامعة، فيمنع منعا باتا استقبال أى ضيوف من خارج الجامعة و لحين استئناف الدراسة.

كما تضمن القرار منع أعضاء هيئة التدريس من اتخاذ أية قرارات فردية بشأن العملية التعليمية دون العودة لعميد الكلية والالتزام التام بتعليمات العمداء بهذا الشأن، وطالب رئيس جامعة دمياط الجميع بالتحلى بالتقاليد الجامعية وعدم الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفى وتقدير الظروف الاستثنائية والأزمة الدولية الراهنة.