اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة دمياط: على الجميع الالتزام بأسلوب الدراسة عن بعد

الخميس، 19 مارس 2020 09:33 ص
رئيس جامعة دمياط: على الجميع الالتزام بأسلوب الدراسة عن بعد رئيس الجامعة
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط عن إلزام جميع منسوبى الجامعة بأسلوب الدراسة عن بعد، وأنه غير مطلوب من الطلاب شراء أى كتب أو أى مستلزمات تعليمية، تتعلق بالدراسة أو مشروع التخرج، ومشروعات التخرج والتقويم بصفة عامة مرحلة لم تناقش بمجلس الجامعة حتى تاريخه.

ونوهت الجامعة أنه على الطلاب الذين يطلب منهم أى شىء من هذا القبيل تقديم مذكرة تفصيلية لعميد الكلية الخاصة بهم، شاملة اسم المادة والأستاذ والشعبة والفرقة، وعلى الطلاب تقديم المذكرة إلكترونيا، عبر البريد الإلكترونى لكل عميد والمعلن على صفحة كل كلية.

وتعلن الجامعة لجميع الطلاب أنه غير مطلوب منهم أبدا الخروج لأى سبب من الأسباب يتعلق بالدراسة والاختبارات بالجامعة، كما طمأنت الطلاب وذويهم أن الجامعة لن تسمح أبدا بذلك، وستقف إلى جانب الطلاب حتى لو وصل الأمر إلى تكليف أستاذ آخر بتدريس المقرر، وإحالة من يخالف تعليمات الجامعة للتحقيق و نوجه  جميع الطلاب بمتابعة الصفحة الرسمية للجامعة والصفحة الرسمية لكليتهم وما يرد بهما من تعليمات وعدم الالتفات لأى قرارات فردية سيحاسب عليها من يخرج عن قرارات وتعليمات الجامعة.

وكان الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط قد قرررتعليق جميع الأنشطة بداخل جميع الكليات لحين عودة الدراسة، و يشمل القرار تعليق جميع الأنشطة الطلابية الرياضية و الثقافية و الاجتماعية و الكشفية و اجتماعات اتحاد الطلاب و الأسر الطلابية و التربية العسكرية، كما يشمل القرار تعليق جميع الندوات و المؤتمرات، و كذلك تمنع الزيارات داخل الجامعة، فيمنع منعا باتا استقبال أى ضيوف من خارج الجامعة و لحين استئناف الدراسة.

كما تضمن القرار منع أعضاء هيئة التدريس من اتخاذ أية قرارات فردية بشأن العملية التعليمية دون العودة لعميد الكلية والالتزام التام بتعليمات العمداء بهذا الشأن، وطالب رئيس جامعة دمياط الجميع بالتحلى بالتقاليد الجامعية وعدم الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفى وتقدير الظروف الاستثنائية والأزمة الدولية الراهنة.


دمياط

اخبار دمياط

جامعة دمياط

السيد دعدور

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة