اليوم السابع
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رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار بورسعيد

الخميس، 19 مارس 2020 10:26 م
رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار بورسعيد اللواء عادل محجوب
كتب أحمد مصطفى

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قام الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم الخميس، بزيارة مطار بورسعيد، وذلك لمتابعة حركة العمل وانتظامة والتشغيل داخل المطار.
 
وتأتى الجولة فى إطار حرص وزارة الطيران المدني على متابعة جميع المطارات والوقوف على كل مستجدات الأمور ومتابعتها بدقة وتنفيذاً لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منتصر مناع، وتوجهيات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
 
وقد رافقه خلال الجولة الطيار هانى الديب مدير مطار بورسعيد، حيث تفقد محجوب المطار بأكمله من مبانى ومنشآت وسور المطار والخدمات المقدمة للركاب كما تابع مشروعات التطوير التى تتم بالمطار بشكل عام، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذها فى أقرب وقت مع وضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من تلك المشاريع.
 
كما حرص محجوب فى نهاية جولته على الاجتماع مع العاملين، وأكد حرصه الشديد على تنفيذ مقترحاتهم والإستماع لهم كما شدد عليهم عدم الإستماع للشائعات التى من شأنها عرقلة العمل الجاد وعدم تداول أو نشر أى معلومات عن الشركة المصرية للمطارات ومطاراتها التابعة على وسائل التواصل الإجتماعي التى من شأنها الإضرار بصورة الشركة والإستناد إلى المعلومات ذات المصدر الموثوق من خلال الصفحة الرسمية للشركة عبر حساب التواصل الإجتماعى" الفيس بوك".
 
 
 
 
 
 

وزارةً الطيران

المصرية للمطارات

جولة تفقدية

مطار بورسعيد

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