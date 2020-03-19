رئيس الكنيسة الإنجيلية: يجوز لمجلس الكنيسة إقامة صلوات بلا حضور

كتبت سارة علام

أصدر الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر اليوم الخميس عدة قرارات لرؤساء المذاهب الإنجيلية والكنائس التابعة له ضمن خطة الكنيسة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا المستجد إذ منح رئيس الطائفة مجالس الكنائس الحق في إقامة صلوات بلا حضور مع بثها أونلاين إذ رأت الكنيسة ذلك

وذكر فى بيان رسمى صادر عنه اليوم: فى إطار ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وحرصا على حياة جميع المواطنين، من أي مخاطر صحية قد تهدد حياتهم، وحياة عائلاتهم، وتماشيا مع القرارات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية، التزاما بمعايير الصحة والسلامة، التى تنصح بها منظمة الصحة العالمية، قرر رئيس الطائفة تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة والمؤتمرات الكنسية لجميع المذاهب الإنجيلية فى مصر، اعتبارا من اليوم الخميس 19 مارس وحتى نهاية شهر مارس الحالى بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح البيان: أما فيما يختص بالعبادة يوم الأحد، يتم ذلك مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، كما يجوز لمجلس الكنيسة المحلية اتخاذ القرار بإقامة العبادة عبر البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، دون حضور الشعب، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المذاهب والكنائس الإنجيلية بمصر، مع اتخاذ جميع الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم واتباع للإرشادات الصحية اللازمة، و تخصيص يومي الجمعة 20 و27 مارس للصوم والصلاة والتضرع إلى الله ليجيز هذه الأزمة على أن تقوم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بمتابعة الأمر بكل دقة، وسوف تتم إفادتكم بأي تطورات جديدة.

واستكمل رئيس الطائفة: إن عالمنا اليوم يمر بأزمة صحية خطيرة، تهدد صحة وحياة الآلاف من البشر، لكننا نثق في قدرة الله أنه ينجي العالم أجمع "من الوبإ الخطر" (مز 91: 3)، وأن هذه الأزمة ستنتهي بالتعاون بين الجميع والتكاتف والحرص على صحة الجميع وحياتهم، مضيفا:نصلي جميعا لله أن يمد يده الشافية لجميع المصابين، ويبسط الحماية للجميع، وأن يحفظ مصر والعالم أجمع في أمن وسلام وصحة.