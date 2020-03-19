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دار الإفتاء: صيام يوم الإسراء والمعراج جائز وليس بدعة.. فيديو

الخميس، 19 مارس 2020 05:41 م
دار الإفتاء: صيام يوم الإسراء والمعراج جائز وليس بدعة.. فيديو دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

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"هل يجوز صيام يوم الإسراء والمعراج".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 
 
وقال عثمان:"يجوز الصيام نهار الإسراء والمعراج ولا شيء فيع وليس ببدعة كما يدعى ويزعم البعض". وتوافق ليلة 27 رجب ذكرى الإسراء والمعراج، ال الأحد المقبل، وتبدأ ليلة السابع والعشرين من رجب مغرب يوم السبت 26 رجب وتنتهي فجر الأحد.
 
 
وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى أجابت عن سؤال نصه:"هل يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب؟"، حيث قالت دار الإفتاء:"على الرغم من الخلاف الذي وقع بين العلماء في تحديد وقت الإسراء والمعراج -حتى إن الحافظ ابن حجر حكى فيه ما يزيد على عشرة أقوال ذكرها في "الفتح"- فإن الاحتفال بهذه الذكرى في شهر رجب جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه ما دام لم يشتمل على محرمٍ، بل على قرآن وذكر وتذكير؛ وذلك لعدم ورود النهي.
 

دار الإفتاء

الإسراء والمعراج

الاحتفال بالاسراء والمعراج

الإفتاء

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