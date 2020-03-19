اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء: اللجوء إلى الله والتوبة أفضل شيء ليرفع عنا ما نحن فيه.. فيديو

الخميس، 19 مارس 2020 05:14 م
دار الإفتاء: اللجوء إلى الله والتوبة أفضل شيء ليرفع عنا ما نحن فيه.. فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز فى ظل الظروف الراهنة ومرض كورونا الصلاة فى المنزل!".



وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:" هذا الأمر أجبنا عنه مرارا وهيئة كبار العلماء أيضا أجابت عنه وهو أنه جائز ولكن يجب أن نوضح هنا أمر هام وهو أنه يجب على المريض أن يحطاط فى منزله فلا يخالط ذويه والناس، ولنتبع جميعا التعليمات حتى يزول الخوف وتنتهى الأزمة".

وتابع عثمان:"إن شاء الله الخوف يزول عندما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى فلعل هذه إشارات من الله إلى عباده حتى ننتبه وحتى لا يعتدى قوينا على ضعيفنا ولنعلم أنه مهما أوتينا من قوة فربما كان فيروس ضعيف يقف أمام قوتنا هذه".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والرضا أفضل شيء لأن يرفع الله عنا ما نحن فيه".
كما أكد الشيخ عويضة عثمان خلال البث المباشر فى أكثر من موضوع على أهمية الأخذ بالأسباب والحذر واتباع إجراءات الوقاية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتباع تعليمات الدولة فى هذا الشأن والرجوع إلى المصادر والبيانات الرسمية التى تتحدث عن أى معلومات أو بيانات أو فتاوى حول فيروس كورونا.

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت 4 وصايا حول فيروس كورونا وهى:
1- ينبغى على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التى قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.

2- إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.

3- شأن المسلم فى أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبى صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا ومساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء أن شاء الله.

4- على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا أن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].




 


دار الإفتاء

الإفتاء

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار مصرية

فتاوى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة