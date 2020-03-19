اليوم السابع
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حملة موسعة لتعقيم المسالخ بالرياض لمواجهة تفشى وباء كورونا ..صور

الخميس، 19 مارس 2020 12:54 م
حملة موسعة لتعقيم المسالخ بالرياض لمواجهة تفشى وباء كورونا ..صور تعقيم مسالخ الرياض
إيمان حنا

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بدأت أمانة الرياض حملة موسعة لتعقيم المسالخ ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا ، حيث كثفت أعمالها لتنظيف تلك المسالخ ورشها بالمواد المطهرة من خلال فرق مدربة ومعدة لتلك العمليات، وفق الحساب الرسمى لأمانة الرياض على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" .

 

وأيضا كثفت أمانة الرياض أعمال تعقيم وتنظيف الحاويات فى مختلف المناطق لضمان لعدم مساهمتها فى نقل العدوى .

وكانت أمانة منطقة الرياض قد عملت على زيادة الكمية المنتجة من المعقم الخاص الذى أنتجته فى مختبراتها المركزية واعتُمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم توزيعه مجانًا فى مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض.

تعقيم مسالخ العاصمة الرياض
تعقيم مسالخ العاصمة الرياض

 

ويأتي اتجاه أمانة الرياض إلى إتاحة المعقم للسكان من منطلق استشعارها بمسؤوليتها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما يمثله إجراء تعقيم اليدين من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.

تعقيم صناديق القمامة
تعقيم صناديق القمامة

 

وأشارت الأمانة إلى أنها بدأت اليوم بتوزيع المعقم عند الإشارات المرورية، وتوفيره في بعض المساجد والجوامع، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتزويدهم به، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، متمنية السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.

رش مواد معقمة ضد كورونا فى المسالخ
رش مواد معقمة ضد كورونا فى المسالخ

 

ومن جهة أخرى أصدرت وزارة "الصحة" السعودية دليلاً توعوياً بعدة لغات ليستفيد منه المواطنون والمقيمون، لرفع الوعي بالاحتياطات اللآزمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة عن عدم إتباع النصائح والإرشادات التوعوية، وتتضمن اللغات، الفلبينية، إلاوردو، الانجليزية، الفرنسية ، الروسية، البرتغالية ، إلى جانب اللغة العربية، ياتى ذلك ضمن خططها التوعوية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

عملية تعقيم المسالخ
عملية تعقيم المسالخ

 


كورونا

فيروس كورونا

الرباض

وباء كورونا

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